28.04.2024, 11:17
Конфликт между соседями: один мужчина выстрелил в другого, пострадавшего доставили в больницу
ФОТО: | Delfi Meedia
В Харьюмаа недалеко от деревни Метсанурме произошел конфликт между двумя соседями, в ходе которого один выстрелил в другого. Пострадавшего доставили в больницу.
27 апреля около 20:00 в полицию поступило сообщение о том, что в волости Саку, близ деревни Метсанурме между двумя соседями произошел конфликт, в результате которого 48-летний мужчина выстрелил из пистолета в 43-летнего мужчину.
Полиция задержала 48-летнего мужчину. Пострадавшего медики доставили в больницу. Точные обстоятельства происшествия полиция выяснит в рамках уголовного производства.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.