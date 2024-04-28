В Эстонии предложили закрывать на ночь и КПП в Койдула

Если несколько недель назад правительство приняло решение закрывать с 1 мая на ночь пограничный пункт в Нарве, то теперь такое же предложение поступило и в отношении пограничного пункта в Койдула, сообщил радионовостям ERR министр финансов Март Вырклаэв (Партия реформ).

„Для этого есть две причины. Во-первых, более эффективное выполнение санкций. Транспортные потоки сократились, и мы не должны держать границу с Россией открытой в ночное время. Во-вторых, конечно, здесь есть и определенная экономия. Да, поскольку речь идет только о ночном режиме работы, то она небольшая, но если больше не разумно постоянно держать границу открытой, то любая экономия приветствуется“, - сказал Вырклаэв.

По оценке властей Сетомаа, из-за этой инициативы может пострадать бюджет волости, также она может негативно сказаться на гражданах Эстонии, работающих на предприятиях, действующих на приграничных территориях.

Согласно законопроекту, разработанному в Министерстве внутренних дел и 18 апреля одобренному правительством, с 1 мая погранпункт в Нарве будет работать ежедневно с 7 утра до 11 часов вечера.

В МВД тогда предполагали, что пограничные пункты „Койдула“ и „Лухамаа“ продолжат работать круглосуточно.

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