ЧП и криминал
27.04.2024, 19:18

ФОТО | Водитель задремал за рулем: грузовик съехал в кювет и перевернулся на бок

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Грузовик с логотипом торговой сети Rimi съехал с дороги и перевернулся на бок.

Авария произошла сегодня утром около шести часов на трассе Таллинн-Тарту недалеко от Имавере в Ярвамаа. На грузовике был логотип торговой сети Rimi.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем и вылетел с дороги в поле, где машина перевернулась на бок. Водитель был трезв. К счастью, он не пострадал.

До пяти часов вечера на месте происшествия было нарушено движение транспорта.

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RusDelfi
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