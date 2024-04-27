ФОТО | Водитель задремал за рулем: грузовик съехал в кювет и перевернулся на бок

Авария произошла сегодня утром около шести часов на трассе Таллинн-Тарту недалеко от Имавере в Ярвамаа. На грузовике был логотип торговой сети Rimi.

По предварительным данным, водитель уснул за рулем и вылетел с дороги в поле, где машина перевернулась на бок. Водитель был трезв. К счастью, он не пострадал.

До пяти часов вечера на месте происшествия было нарушено движение транспорта.