27.04.2024, 19:18
ФОТО | Водитель задремал за рулем: грузовик съехал в кювет и перевернулся на бок(2)
Грузовик с логотипом торговой сети Rimi съехал с дороги и перевернулся на бок.
Авария произошла сегодня утром около шести часов на трассе Таллинн-Тарту недалеко от Имавере в Ярвамаа. На грузовике был логотип торговой сети Rimi.
По предварительным данным, водитель уснул за рулем и вылетел с дороги в поле, где машина перевернулась на бок. Водитель был трезв. К счастью, он не пострадал.
До пяти часов вечера на месте происшествия было нарушено движение транспорта.