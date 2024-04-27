Эксперт: если быстрого решения не найдут, Finnair не сможет продолжать полеты в Тарту
Причина помех GPS-сигнала, вероятно, во взаимном глушении сигналов между государствами с целью воспрепятствовать разведывательной деятельности. Однако Эстонии необходимо срочно найти решение для Тартуского аэропорта, чтобы там могла продолжаться авиационная деятельность, сказал авиаэксперт Свен Кукемельк в интервью ERR.
По словам Кукемелька, помехи в GPS-сигнале связаны с действиями России.
„Возможно, есть определенные сигналы, которые россияне пытаются заглушить, и, наоборот, используется радиолокационная технология, чтобы узнать о перемещениях воинских частей. К сожалению, это затрагивает Тартуский аэропорт, поскольку из всех региональных аэропортов в Эстонии Тарту расположен ближе всего к российской границе. Это воздействие не одностороннее, оно определенно двустороннее, его цель – получить как можно больше информации о том, что делает каждая из сторон, где перемещаются войска и чем занимаются“, – сказал Кукемелк, добавив, что, например, в аэропортах Курессааре и Кярдла, расположенных в западной Эстонии, такой проблемы не было.
„Россия не заинтересована в том, чтобы полеты в Тарту не осуществлялись, дело совсем не в этом. На юге Эстонии находится батальон Куперьянова, их очень интересует, какие батальоны прибыли туда из каких стран, какая там техника. Я убежден, что НАТО также интересуется тем, что происходит в районе Пскова, какие самолеты в Пскове, сколько там войск. Это (нарушение GPS) – сопутствующий эффект“, – добавил он.