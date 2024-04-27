Эксперт: если быстрого решения не найдут, Finnair не сможет продолжать полеты в Тарту

„Возможно, есть определенные сигналы, которые россияне пытаются заглушить, и, наоборот, используется радиолокационная технология, чтобы узнать о перемещениях воинских частей. К сожалению, это затрагивает Тартуский аэропорт, поскольку из всех региональных аэропортов в Эстонии Тарту расположен ближе всего к российской границе. Это воздействие не одностороннее, оно определенно двустороннее, его цель – получить как можно больше информации о том, что делает каждая из сторон, где перемещаются войска и чем занимаются“, – сказал Кукемелк, добавив, что, например, в аэропортах Курессааре и Кярдла, расположенных в западной Эстонии, такой проблемы не было.