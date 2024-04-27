27.04.2024, 16:15
Учителя вильнюсской частной школы подозревают в насилии над мальчиком из Украины
ФОТО: | Shutterstock
Учителя литовского языка одной частной вильнюсской школы подозревают в насилии над 11-летним мальчиком из Украины, пишет Delfi.lt.
Семья ребенка обратилась в полицию, сообщают журналисты телеканала TV3.
"Вчера поступило сообщение о том, что в одной из Вильнюсских школ 52-летний учитель мог применить насилие в отношении 11-летнего ученика", – информировала журналистов представитель Главного комиссариата полиции Вильнюсского округа Юлия Самороковская.
По ее словам, ребенку потребовалась помощь врачей. Полиция начала расследование.