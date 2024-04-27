27.04.2024, 13:32
Помехи GPS со стороны России мешают воздушному движению Эстонии. Cамолет Finnair вновь не смог приземлиться в Тарту(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Самолет Finnair, вылетевший сегодня ночью из Хельсинки, не смог приземлиться в Тарту из-за помех сигналов GPS. По этой же причине вчера произошел аналогичный инцидент.
По словам одного из пассажиров, находившихся на борту самолета, в середине полета пилот сообщил, что приземлиться в Тарту невозможно, поэтому они разворачиваются и возвращаются в Хельсинки. Пилот объяснил растерянным пассажирам, что "с восточной границы исходит множество глушителей сигнала“, которые не позволят им безопасно добраться до пункта назначения.