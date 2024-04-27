Новости Эстонии
27.04.2024, 13:32

Помехи GPS со стороны России мешают воздушному движению Эстонии. Cамолет Finnair вновь не смог приземлиться в Тарту

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GPS häiringud takistavad Tartu lennuväljal maandumist
GPS häiringud takistavad Tartu lennuväljal maandumist
ФОТО: FR24Rüdiger WölkGPSJam | Delfi Meedia

Самолет Finnair, вылетевший сегодня ночью из Хельсинки, не смог приземлиться в Тарту из-за помех сигналов GPS. По этой же причине вчера произошел аналогичный инцидент.

По словам одного из пассажиров, находившихся на борту самолета, в середине полета пилот сообщил, что приземлиться в Тарту невозможно, поэтому они разворачиваются и возвращаются в Хельсинки. Пилот объяснил растерянным пассажирам, что "с восточной границы исходит множество глушителей сигнала“, которые не позволят им безопасно добраться до пункта назначения.

Руководитель отдела коммуникаций Эстонской службы по обслуживанию воздушного движения Лотте-Трийн Наруск подтвердила Delfi, что в обоих случаях полет был сорван из-за помех GPS. Вероятно, за ними стоит Россия. "В таких ситуациях служба по обслуживанию воздушного движения может, например, дать пилоту информацию о рекомендуемых направлениях, предложить ему возможность подождать. Всё это было сделано в этих двух случаях“, - пояснила Наруск. Но окончательное решение всегда принимает пилот с учетом всех условий, а также правил авиакомпании и оборудования самолета.

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