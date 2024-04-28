Штрафной удар. Требование четырехлетней давности выросло более чем в 10 раз!(7)
Житель Таллинна Петр Носырев (81) негодует: он получил требование оплатить штраф за парковку спустя четыре года после того, как этот штраф был выписан и, по словам Носырева, отменен. Что же произошло и как поступать, чтобы не оказаться в подобной ситуации, разбиралась „МК-Эстония“.
Многим автолюбителям знакома неприятная ситуация, когда за вольное или невольное нарушение условий парковки выписывают штраф. Обычно „разрулить“ недоразумение удается в течение нескольких дней – либо выписавшая штраф организация соглашается с аргументами водителя и отменяет штраф (или хотя бы уменьшает сумму), либо приходится заплатить и постараться поскорее забыть неприятные моменты.
Однако герой нашей истории столкнулся с тем, что о выписанном ему штрафе напомнили годы спустя.
„Автомат был неисправен“
Как рассказывает пенсионер, дело было в 2020 году: „Я поставил машину на стоянку около офисного здания по адресу Эндла, 15, и пошел регистрировать начало парковки в автомате. Однако он был неисправен. Я обратился к охраннику здания, попросил помочь. У него тоже не получилось зарегистрировать машину, и он сказал: „Что-то не в порядке, сейчас вызову специалиста“. Тем временем работник Ühisteenused уже сунул под дворник моей машины на парковке бумажку“.
Как рассказывает Носырев, он и раньше парковался на этой стоянке, и всегда ему удавалось без труда зарегистрировать машину. Но не в этот раз.
„На сообщение о том, что автомат неисправен, зарегистрировать и оплатить парковку невозможно, контролер отреагировал очень грубо. „“Сломан, не сломан, мне все равно!“ – крикнул и убежал“, – вспоминает пенсионер.
На парковку вышел охранник и подтвердил контролеру, что Носырев говорит правду. Контролер пообещал, что штраф не будут выставлять, и успокоенный водитель уехал по своим делам, выбросив инцидент из головы.
„И вот наступает 2024 год, и в январе приходит извещеньице: неоплаченная парковка, за четыре года счет вырос до 204 евро, – возмущается пенсионер. – Я звоню по указанному на бумажке телефону, а там дама мне говорит: „Платите и никаких вопросов не задавайте, я не хочу ничего слушать!“ – и бросает трубку. А в этой бумаге написано: в январе счет 204 евро, не заплатите – через месяц будет уже 400. Скажите, пожалуйста! Я не мальчик уже, мне 81 год, инвалид по ногам, и вот так некрасиво получается: что там и дежурного по дому обманули, и меня обманули! Могли бы тогда сказать, что штраф не отменят, я бы сразу 30 евро и заплатил. Но нельзя же так нагло – то 200, то 300, то уже 400! Тянули четыре года – это же наглость! Почему они молчали четыре года? Почему в суд меня никто не вызывал, а делом уже судебный исполнитель занимается?“
Приказ вступил в законную силу
Судебный исполнитель Кристина Фейнман, которая ведет его дело, объясняет, что обязана хранить профессиональную тайну и не может разглашать информацию об исполнительном производстве.
„Процедуру принудительного исполнения регулирует принцип формализации, согласно которому судебный исполнитель должен проверить, соответствует ли формально предъявленный к исполнению документ требованиям закона, но не обязан проверять нормы материального права. Если судебный исполнитель получает исполнительный документ, отвечающий формальным требованиям, он обязан возбудить производство на основании этого документа и заявления взыскателя“, – говорит она.
В данном случае судебному исполнителю было вручено решение суда, вступившее в законную силу. При возбуждении исполнительного производства с должника взыскивают расходы по исполнению.
„В исполнительном листе, врученном должнику, содержится вся необходимая ему информация. Если должник не может сам явиться к судебному исполнителю, он может назначить кого-нибудь, кто будет представлять его интересы, – говорит Фейнман. – Я советую должнику обратиться к взыскателю“.
Взыскателем в данном случае является фирма Julianus Inkasso, представляющая интересы AS Ühisteenused.
„AS Ühisteenused, а также Julianus Inkasso OÜ направляли заинтересованному лицу (Петру Носыреву – прим. ред.) по почте напоминания о невыплаченных неустойках. Он связывался с нами по телефону в ответ на письмо (письма). С ним разговаривали по поводу обеих претензий, поэтому утверждение, что человек не располагает информацией, не соответствует действительности“, – говорит генеральный директор Julianus Inkasso Мерле Лауримяэ.
Неприятная неожиданность
„У Julianus Inkasso OÜ действительно есть претензия по штрафу, выписанному на парковке Эндла, 15, но от 2021 года, – отмечает Лауримяэ. – Поэтому – я сейчас предполагаю – упомянутый заявителем штраф от 2020 года действительно мог быть аннулирован лицом, выписавшим штраф“.
Что касается суммы, то, по ее словам, можно было договориться еще до судебного разбирательства, и тогда штраф не вырос бы так сильно.
„Бездействие заинтересованного лица также является причиной того, что претензии дошли до суда и исполнительного производства, что, в свою очередь, увеличило сумму, подлежащую взысканию, – подчеркивает Лауримяэ. – Причем речь идет не об одном штрафе в рамках данной исполнительной процедуры, а о двух: первый был выписан 7 августа 2020 года по адресу Таммсааре теэ, 49, второй – 14 января 2021 по адресу Эндла, 15. Поэтому сумма основного долга сама по себе обоснованно выше“.
Она подчеркивает: „В случае с просроченной задолженностью, безусловно, нужно немедленно принимать меры, искать пути решения и, если необходимо, сотрудничать с поставщиком услуг и его представителем из коллекторской компании. Тогда проблема не выйдет из-под контроля. Сейчас же пенсионеру следует обратиться к судебному исполнителю, который обязательно найдет решение для оплаты иска“.
Были уведомления или нет?
Пресс-секретарь AS Ühisteenused поясняет: „7 августа 2020 года лицу был выписан штраф на стоянке Таммсааре теэ, 49, а 14 января 2021 – на стоянке Эндла, 15. На стоянке по адресу Таммсааре теэ, 49, требование о штрафе было размещено на переднем стекле транспортного средства под дворником – согласно судебной практике, такое вручение заявления о намерениях считается разумным способом, а заявление о намерениях считается полученным. На стоянке Эндла, 15, человек получил штрафную квитанцию от контролера лично. Кроме того, со штрафами можно было ознакомиться в режиме самообслуживания на сайте www.parkimine.ee. Условия и сроки оспаривания и выплаты неустойки написаны в требовании о неустойке“.
По его словам, согласно выписке из журнала парковочного киоска на Эндла, 15, в день оформления штрафа никаких неполадок не было.
„22 июня и 23 сентября 2021 года Носыреву были отправлены по почте напоминания о неоплаченных штрафах. Поскольку даже после напоминаний они не были оплачены, требования передали в компанию Julianus Inkasso OÜ для взыскания, – говорит представитель AS Ühisteenused. – У лица была возможность возразить против уведомлений/напоминаний, отправленных инкассо-фирмой, или заключить соглашение об оплате. Лицо также не выразило возражений в отношении предложения об оплате, направленного отделом платежных поручений Пярнуского уездного суда в установленный законом срок. Таким образом, лицо было проинформировано о договорных штрафах, сроках их уплаты и возможности их оспорить, и утверждение о том, что оно не знало о договорных штрафах в течение 4 лет, не соответствует действительности. Бездействие самого человека привело к тому, что претензии дошли до суда и было возбуждено исполнительное производство“.
Представитель AS Ühisteenused уверяет, что сбои в работе парковочных автоматов минимальны, информация о них поступает к специалистам незамедлительно, и неполадки быстро устраняют.
„Если граждане были оштрафованы из-за неисправности паркомата, мы можем это выявить и учесть в процедуре, – утверждает пресс-секретарь. – Помимо парковочных автоматов, существуют и другие альтернативные варианты оплаты парковки, например – с помощью мобильного телефона или мобильного приложения, а зафиксировать время начала парковки в случае неисправности парковочного киоска можно с помощью парковочных часов – использовать можно разные варианты в зависимости от парковки“.
Не ответил в срок
Однако Петр Носырев настаивает: ни уведомлений о штрафах, ни напоминаний о задолженности, ни повесток в суд он не получал.
„Это же должны быть заказные письма, вручаемые под подпись! – возмущается он. – А их не было. Ничего платить я не буду! Пусть подают на меня в суд. Пусть покажут все бумаги, которые мне якобы посылали – у них их нет! Мне назначат адвоката, и мы им покажем“.
Придя в редакцию „МК-Эстонии“ для уточнения деталей истории, Носырев принес с собой документ, который он получил в январе и который, как он полагал, был счетом, подлежащим оплате. Однако выяснилось, что это – makseettepanek, то есть предложение об оплате штрафа и пеней по нему, присланное из суда в рамках процедуры ускоренного исполнительного производства, на которое следовало просто ответить согласием или несогласием в течение 15 дней.
Поскольку ответа от Носырева в указанный срок не последовало, суд заочно вынес решение не в его пользу, которое уже вступило в силу и было передано судебному исполнителю.
Евгений Твердохлебов, присяжный адвокат бюро Advokaadibüroo Vindex, прокомментировал ситуацию.
– Плата за парковку может быть в виде налога или в виде договорной платы за пользование территорией. В данном случае можно предположить, что речь шла о пользовании территорией на основании договора. Тогда за нарушение этого договора могла быть предусмотрена неустойка.
Чтобы неустойку стал взыскивать судебный исполнитель, нужно, чтобы сначала организатор стоянки обратился в суд, и чтобы суд такое заявление удовлетворил, и чтобы решение или постановление суда вступило в силу. Только после этого становится возможно, чтобы делом мог заняться судебный исполнитель.
Но если вёлся судебный процесс, то читатель, скорее всего, о нём бы знал. Скорее всего, а не точно, потому что в некоторых редких случаях, когда ответчика найти не удаётся, документы ему не вручают, а публикуют сообщение в издании www.ametlikudteadaanded.ee
Если читатель зарегистрировал своё место жительства, то маловероятно, что судебный процесс прошёл заочно. В суде читатель, возражая требованию в суде, должен свои возражения доказать. И если доказательств нет, то это может влиять на исход дела.
Если судебного процесса не было, то к гражданину обращается не судебный исполнитель, а инкассо-фирма. Инкассо-фирма – это обычный участник гражданских правоотношений, власти не имеет и забирать имущество сама не может.
Если к гражданину обращается инкассо-фирма, то стоит ответить один раз, признаёт ли он их требование. Далее можно не общаться. Но если инкассо-фирма уверена в обоснованности своего требования, она может обратиться в суд.
Данил Липатов, руководитель юридического бюро Progressor, прокомментировал ситуацию.
– В ситуации, когда штраф уже выписан, но парковщик соглашается с тем, что его следует отменить, в первую очередь нужно было получить от парковщика документальное подтверждение, что штраф аннулирован, отметку с подписью, что он подтверждает аннулирование штрафа.
Второй момент – судебный исполнитель работает по судебному решению. Когда AS Ühisteenused, или инкассо-фирма, которой они передали свое требование, обратилась в суд, можно было подать возражение о необоснованности требования и затребовать через суд представить иные доказательства помимо выписанного штрафа.
Для отстаивания своей позиции можно было бы заслушать свидетеля, охранника учреждения, вызвать для заслушивания и самого работника AS Ühisteenused.
Но в настоящий момент судебный процесс закончен, суд вынес решение, которое вступило в силу и является исполнительным документом.
Все формальные требования для открытия исполнительного производства выполнены, и никаких нарушений в действиях судебного исполнителя нет.
Срок давности по требованию, вытекающему из договора, составляет три года, но эти три года отведены для того, чтобы обратиться в суд. Заявители в этот срок уложились.
И когда суд выносит решение или постановление, этот судебный документ имеет срок действия 10 лет, т. е. в течение 10 лет его можно исполнить.
Процессуально у человека есть право подать отзыв на заочное решение и восстановить судебный процесс, если он докажет, что не получал судебные документы. Но предполагаю, что прошел уже и срок на подачу такой жалобы (отзыва).
И к тому же, если потеоретизировать и предположить, что суд восстановил бы производство, то, если Петр Носырев не доказал бы необоснованность наложенного штрафа, он дополнительно должен был бы нести процессуальные расходы другой стороны, которые, исходя из практики, кратно превышают размер штрафа.
Общая рекомендация: если вы получили по почте некие документы, которых вы не понимаете, прежде чем их выбросить в макулатуру или отложить в долгий ящик, следует сначала разобраться, о чем в них речь.
Если вы понимаете, что это документ – юридического значения, а не реклама, то на него, безусловно, нужно реагировать, в противном случае вы окажетесь в невыигрышной позиции.
А если вы поймете, о чем речь, то, по крайней мере, сможете в этом процессе участвовать и защищаться.
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