Штрафной удар. Требование четырехлетней давности выросло более чем в 10 раз!

Многим автолюбителям знакома неприятная ситуация, когда за вольное или невольное нарушение условий парковки выписывают штраф. Обычно „разрулить“ недоразумение удается в течение нескольких дней – либо выписавшая штраф организация соглашается с аргументами водителя и отменяет штраф (или хотя бы уменьшает сумму), либо приходится заплатить и постараться поскорее забыть неприятные моменты.

Однако герой нашей истории столкнулся с тем, что о выписанном ему штрафе напомнили годы спустя.

„Автомат был неисправен“

Как рассказывает пенсионер, дело было в 2020 году: „Я поставил машину на стоянку около офисного здания по адресу Эндла, 15, и пошел регистрировать начало парковки в автомате. Однако он был неисправен. Я обратился к охраннику здания, попросил помочь. У него тоже не получилось зарегистрировать машину, и он сказал: „Что-то не в порядке, сейчас вызову специалиста“. Тем временем работник Ühisteenused уже сунул под дворник моей машины на парковке бумажку“.

Как рассказывает Носырев, он и раньше парковался на этой стоянке, и всегда ему удавалось без труда зарегистрировать машину. Но не в этот раз.

„На сообщение о том, что автомат неисправен, зарегистрировать и оплатить парковку невозможно, контролер отреагировал очень грубо. „“Сломан, не сломан, мне все равно!“ – крикнул и убежал“, – вспоминает пенсионер.

На парковку вышел охранник и подтвердил контролеру, что Носырев говорит правду. Контролер пообещал, что штраф не будут выставлять, и успокоенный водитель уехал по своим делам, выбросив инцидент из головы.