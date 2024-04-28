Как привести весной в порядок могилы близких, если никак не добраться до кладбища?
Наступление весны всегда сопровождается появлением новых забот, и в их числе – весенняя уборка на кладбище. Однако зачастую до этого не доходят руки – нет времени, сил или здоровья, а порой приходится заботиться об этом из другого города или даже из-за границы. Кто может помочь и в какие суммы обойдется услуга?
Традиционно люди отдают дань уважения усопшим родственникам, посещая места погребений, после Пасхи. Именно в этот период принято приводить в порядок надгробие и могилу после зимнего периода времени. В этом году православная Пасха – поздняя, и многие наводят порядок, не дожидаясь праздников.
Заказать услугу приведения могилы в надлежащий вид можно с помощью частных лиц, предлагающих свои услуги как в интернете, в печатных изданиях, так и непосредственно на кладбище. Также комплексную уборку можно заказать у фирм, специализирующихся на оказании ритуальных услуг и изготовлении памятников и оград. И, конечно, услуги по уборке можно заказать непосредственно у администрации кладбища.
На что обратить внимание?
„Зимой в Эстонии сильные ветра, и чаще всего после зимы, особенно после ураганов, на могилах набросаны сломанные ветки, – говорит Михаил, сотрудник специализирующейся в области благоустройства могильных захоронений компании Graniton (Fskovs OÜ). – Кладбища, конечно, убирают сами оперативно, когда деревья валятся, но очень часто массивные сучья, ветки остаются на самих могилах, на дорожках, и их приходится убирать самим“.
В первый приезд на кладбище после зимы специалист советует осмотреть памятник на наличие повреждений, сколов, царапин. Убедиться, что фотография или декор также не пострадали. Если есть механические или другие повреждения, необходимо их устранить – заказать мелкий ремонт, замену фото, возможно, понадобится подкрасить буквы и цифры.
„Если вы обнаружили, что могила просела, необходимо выровнять грунт, досыпав нужное количество песка. Можно специально привезти грунт для этих целей или обратиться в администрацию кладбища. Также стоит быть готовым к тому, что новые могилы в первые годы сильно проседают из-за погодных условий и других факторов, а потому ровнять землю придется несколько раз“, – предупреждает Михаил.
Удаленный уход
Предоставляющие услугу ухода за могилами фирмы получают немало запросов и из-за границы, и от местных жителей, которым навести порядок на могиле не позволяет, например, здоровье.
„Если люди сами не могут при-ехать, то обращаются, чтобы песок обновить, убрать мусор и листья, протереть опалубку, растения посадить, свечку поставить“, – говорит Михаил.
Яков Ищенко, член правления компании Memorium (Hauameister OÜ), добавляет: „Нам звонили недавно – 90 лет бабушке, просили цветочки высадить и убрать могилку. Уборка и посадка цветов – это минимальный пакет. А если нужно, также заказывают услугу реставрации, привезти новый песок или крошку, помыть-почистить ограду. Кому-то, если были недавно похороны, нужно добавить даты. Если буквы выцвели – можно их подкрасить белым, золотом, серебром. Эти услуги начинают заказывать уже в апреле“.
Полезно знать, что услуги специалистов часто обходятся дешевле, чем собственноручные старания. Например, для качественной чистки нужно купить специальные химические средства, защищающие от плесени и мха, предназначенные именно для бетона. Эти средства стоят значительно дороже, чем оплата услуги. Обычным моющим средством, например для посуды, бетон или бут от мха и грязи не избавить.
Существенные перемены
Появление плесени и мха, по словам специалистов, зависит не от времени года, а от материалов – им в основном подвержены бетонные ограждения, гранит же мхом не зарастает никогда. На смену бетонным опалубкам и бутовому камню в последнее время часто заказывают на замену новые гранитные изделия, которым практически не нужен уход.
„Бывает, что клиенты, кто из года в год заказывал уход за могилой, приходят к мысли демонтировать старый бетон, потому что надоело каждый год платить деньги за чистку. Конструкции из бетона, бутового камня, а также края памятника, если это природный камень рубленый, портятся от мороза, от влаги, от солнца, им регулярный уход нужен. Гранит глянцевый – сделал раз и навсегда, и он не портится, не крошится, не выцветает, – поясняет Яков Ищенко. – И если на чистку приходится тратить около 100 евро каждый год, то лучше поставить гранит один раз и забыть эту проблему. Гранит – вечный материал, только тряпочкой протереть и все“.
Цены на некоторые услуги по благоустройству могил
Tallinna kalmistud:
• Замена песка* – 51 евро.
• Покрытие песком* – 41 евро.
• Покрытие могилы дёрном* (стоимость дерна в цену не входит) – 87 евро.
• Чистка ограды и памятника (мытье могильной ограды или памятника водой, подходит для изделий из натурального камня, а также оштукатуренных бетонных поверхностей) – 9 евро.
• Обслуживание двухместной могилы в течение всего сезона с мая по сентябрь – 104 евро (2 раза в месяц).
• Услуга зажжения свечи на могиле в указанную клиентом дату – 3 евро.
• Земля (10 л мешок) – 18 евро.
* 1 место
Цветы в зависимости от сезона (включая посадку):
• Анютины глазки (май – июнь) 3 шт. – 12 евро.
• Бегония вечноцветущая (июль-август) 6 шт. – 18 евро, 9 шт. – 24 евро.
• Бегония (июль-август) 1 шт. – 7 евро.
• Вереск (сентябрь – октябрь) 3 шт. – 15 евро.
Memorium:
• Досыпка песка/замена песка на новый – 25 евро/1 место.
• Досыпка гранитной крошки – 70 евро/1 место.
• Чистка/мойка ограды – 60 евро за одноместную ограду, 90 евро за двухместную ограду.
• Покраска букв на памятнике – от 40 евро.
Rituaal (Нарва, Нарва-Йыэсуу и Силламяэ):
• Уход за могилой 1 место – 23 евро, 2 места – 39 евро.
• Уборка мусора 20 евро.
• Возложение цветов от 10 евро.
• Возложение венков от 35 евро.
• Посадка цветов (бегония крупная) – 13 евро.
• Зажжение свечи (120 часов горения) – 7 евро.
Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.