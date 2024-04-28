Как привести весной в порядок могилы близких, если никак не добраться до кладбища?

„Если вы обнаружили, что могила просела, необходимо выровнять грунт, досыпав нужное количество песка. Можно специально привезти грунт для этих целей или обратиться в администрацию кладбища. Также стоит быть готовым к тому, что новые могилы в первые годы сильно проседают из-за погодных условий и других факторов, а потому ровнять землю придется несколько раз“, – предупреждает Михаил.

В первый приезд на кладбище после зимы специалист советует осмотреть памятник на наличие повреждений, сколов, царапин. Убедиться, что фотография или декор также не пострадали. Если есть механические или другие повреждения, необходимо их устранить – заказать мелкий ремонт, замену фото, возможно, понадобится подкрасить буквы и цифры.

„Зимой в Эстонии сильные ветра, и чаще всего после зимы, особенно после ураганов, на могилах набросаны сломанные ветки, – говорит Михаил, сотрудник специализирующейся в области благоустройства могильных захоронений компании Graniton (Fskovs OÜ). – Кладбища, конечно, убирают сами оперативно, когда деревья валятся, но очень часто массивные сучья, ветки остаются на самих могилах, на дорожках, и их приходится убирать самим“.

Заказать услугу приведения могилы в надлежащий вид можно с помощью частных лиц, предлагающих свои услуги как в интернете, в печатных изданиях, так и непосредственно на кладбище. Также комплексную уборку можно заказать у фирм, специализирующихся на оказании ритуальных услуг и изготовлении памятников и оград. И, конечно, услуги по уборке можно заказать непосредственно у администрации кладбища.

Традиционно люди отдают дань уважения усопшим родственникам, посещая места погребений, после Пасхи. Именно в этот период принято приводить в порядок надгробие и могилу после зимнего периода времени. В этом году православная Пасха – поздняя, и многие наводят порядок, не дожидаясь праздников.

„Если люди сами не могут при-ехать, то обращаются, чтобы песок обновить, убрать мусор и листья, протереть опалубку, растения посадить, свечку поставить“, – говорит Михаил.

Яков Ищенко, член правления компании Memorium (Hauameister OÜ), добавляет: „Нам звонили недавно – 90 лет бабушке, просили цветочки высадить и убрать могилку. Уборка и посадка цветов – это минимальный пакет. А если нужно, также заказывают услугу реставрации, привезти новый песок или крошку, помыть-почистить ограду. Кому-то, если были недавно похороны, нужно добавить даты. Если буквы выцвели – можно их подкрасить белым, золотом, серебром. Эти услуги начинают заказывать уже в апреле“.

Полезно знать, что услуги специалистов часто обходятся дешевле, чем собственноручные старания. Например, для качественной чистки нужно купить специальные химические средства, защищающие от плесени и мха, предназначенные именно для бетона. Эти средства стоят значительно дороже, чем оплата услуги. Обычным моющим средством, например для посуды, бетон или бут от мха и грязи не избавить.

Существенные перемены

Появление плесени и мха, по словам специалистов, зависит не от времени года, а от материалов – им в основном подвержены бетонные ограждения, гранит же мхом не зарастает никогда. На смену бетонным опалубкам и бутовому камню в последнее время часто заказывают на замену новые гранитные изделия, которым практически не нужен уход.