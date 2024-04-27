Внимание: клещи атакуют – как от них защититься?

Распространенное заблуждение: клеща можно повстречать только в лесу! В действительности это совсем не так. Также неправда, что клещ может упасть на человека с дерева. С дерева может упасть клещ лосиный, но он, хоть умиления и не вызывает, для человека безопасен.

А вот клещи, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, как правило, ждут свою „жертву“ на низкой растительности.

Резкий рост

По данным Департамента здоровья, в Эстонии в прошлом году число случаев заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) было самым высоким за последние пять лет: 209 случаев клещевого энцефалита в прошлом году и уже 175 случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита в этом году.

Как поясняет доктор семейной медицины Аннели Тальвик, эти цифры очень высоки, поскольку клещевой энцефалит – заболевание, которое можно предотвратить при помощи вакцинации: „Всех этих случаев клещевого энцефалита можно было бы избежать. За каждым случаем заболевания стоит длительная боль, страдания, больничные дни и потеря времени на восстановление. Такое заболевание – трагедия для пациента и его близких, с высокой вероятностью потери трудоспособности или даже жизни. От болезни Лайма нет вакцины, но есть лекарство“.

По ее словам, трудно дать однозначный ответ на вопрос о причинах самого высокого за последние пять лет числа случаев заболевания.

„Заболеваемость от укусов клеща росла и раньше, говорят, что каждые пять-семь лет или около того происходит новый всплеск“, – отмечает Тальвик.

По словам доктора, клещи становятся активными, когда среднесуточная температура воздуха достигает +8 градусов. Если начать вакцинацию сейчас, то к весне-лету первого года будет достигнута довольно существенная защита, но еще не 100-процентная.