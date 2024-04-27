Внимание: клещи атакуют – как от них защититься?
Наступление тепла приносит с собой не только радостные новости. C приходом весны активизировались клещи, которые могут переносить опасные для человека инфекции. В этом году в Эстонии уже диагностирован первый случай клещевого энцефалита, а в прошлом году им заразились 209 человек. „МК-Эстония“ узнала, как защитить себя от укусов клещей и снизить риск заражения клещевыми заболеваниями в этом сезоне.
Распространенное заблуждение: клеща можно повстречать только в лесу! В действительности это совсем не так. Также неправда, что клещ может упасть на человека с дерева. С дерева может упасть клещ лосиный, но он, хоть умиления и не вызывает, для человека безопасен.
А вот клещи, являющиеся переносчиками опасных заболеваний, как правило, ждут свою „жертву“ на низкой растительности.
Резкий рост
По данным Департамента здоровья, в Эстонии в прошлом году число случаев заболевания клещевым энцефалитом и болезнью Лайма (клещевым боррелиозом) было самым высоким за последние пять лет: 209 случаев клещевого энцефалита в прошлом году и уже 175 случаев боррелиоза и один случай клещевого энцефалита в этом году.
Как поясняет доктор семейной медицины Аннели Тальвик, эти цифры очень высоки, поскольку клещевой энцефалит – заболевание, которое можно предотвратить при помощи вакцинации: „Всех этих случаев клещевого энцефалита можно было бы избежать. За каждым случаем заболевания стоит длительная боль, страдания, больничные дни и потеря времени на восстановление. Такое заболевание – трагедия для пациента и его близких, с высокой вероятностью потери трудоспособности или даже жизни. От болезни Лайма нет вакцины, но есть лекарство“.
По ее словам, трудно дать однозначный ответ на вопрос о причинах самого высокого за последние пять лет числа случаев заболевания.
„Заболеваемость от укусов клеща росла и раньше, говорят, что каждые пять-семь лет или около того происходит новый всплеск“, – отмечает Тальвик.
По словам доктора, клещи становятся активными, когда среднесуточная температура воздуха достигает +8 градусов. Если начать вакцинацию сейчас, то к весне-лету первого года будет достигнута довольно существенная защита, но еще не 100-процентная.
Для 100%-ной защиты через год нужно будет сделать третью инъекцию, а затем усилить защиту одной инъекцией по плану, составленному врачом. Кроме того, владельцам домашних животных следует начать использовать репеллент от клещей для защиты своих питомцев, чтобы уберечь их от непрошеных насекомых и предотвратить попадание клещей на диван или в другие места в доме.
Все больше „позитивных“ клещей
По словам заведующей отделом эпидемиологии инфекционных заболеваний Департамента здоровья Марии Викентьевой, когда температура почвы достигает +5 градусов, клещи становятся активными. Хотя в ближайшее время еще ожидаются дни, когда температура опустится ниже нуля, это уже не будет препятствовать их распространению, и сезон клещей продлится до октября.
„Можно сказать, что с наступлением тепла клещи вылезают из земли. Зимуют они или в земле, или в „мышкиных“ норах, где тепло. В целом наши эстонские клещи достаточно ленивые, они не залезают настолько высоко, чтобы падать с деревьев, – рассказывает специалист, – они могут залезть вверх по траве на полтора метра, но это предел. Лезть на такую вышину он может несколько дней. Поэтому, когда жарко, наши местные клещи стараются спрятаться в тени и находятся очень близко к земле, потому что они очень зависимы от влажности. А вот когда пасмурно, они могут забираться на траву“.
В последние годы увеличилось количество клещей-переносчиков болезней.
За последние несколько лет значительно возросла заболеваемость клещевым энцефалитом. Если в 2021 году было зарегистрировано 82 случая заболевания, то в 2022 году их было уже 140.
В прошлом году клещевым энцефалитом заболели 209 человек. Согласно исследованию, проведенному Институтом развития здоровья в 2023 году, почти 70% клещей в городской среде являются переносчиками возбудителей инфекционных заболеваний, опасных для человека.
„Да, такая тенденция действительно есть. И научные исследования, которые проводились в Институте развития здоровья, показывают, что с каждым новым исследованием рост „позитивных“ клещей увеличивается все больше“, – говорит Викентьева.
Специалист добавляет: „Это объясняется несколькими причинами, но одна из них заключается в том, что регистрируют все больше новых заболеваний. Если 10 лет назад исследование клеща проводилось на 2-3 заболевания, то в прошлом году – уже на 6 видов возбудителей инфекционных заболеваний. Это, естественно, энцефалит, а также 5 групп инфекционных заболеваний: боррелиоз, риккетсиоз, анаплазмоз, эрлихиоз, и бактерия, вызывающая возвратный тиф“.
Чем опасен клещевой энцефалит?
Клещевой энцефалит – это инфекционное заболевание, вызванное вирусом клещевого энцефалита. У людей болезнь проявляется через 1–4 недели после укуса клеща симптомами лихорадки и гриппоподобными симптомами, которые обычно проходят в течение одной недели.
Вторая фаза болезни характеризуется повышением температуры свыше 39ºC и повреждением центральной нервной системы: параличом лица, парезами конечностей, менингитом, энцефалитом, нарушениями памяти и т. д.
Более 70% больных нуждаются в госпитализации, а у половины возникают длительные неврологические осложнения. В редких случаях болезнь может закончиться летальным исходом.
Специфического лечения от клещевого энцефалита не существует, но после перенесенного заболевания возникает пожизненный иммунитет. Болезнь не передается от человека к человеку, за исключением перинатальной передачи, т.е. от матери ребенку.
Помимо укуса клеща, клещевой энцефалит можно получить при употреблении парного молока, в основном – козьего, или продуктов, изготовленных из него. Последние исследования показывают, что клещи очень успешно распространяются даже в городской среде, поэтому в опасности находятся не только те, кто проводит много времени на природе, но и все, кто просто передвигается по улице. Защитить себя от клещевого энцефалита можно только вакцинацией, так как лекарства против энцефалита не существует.
Что такое боррелиоз?
Боррелиоз – это заболевание, переносчиками которого являются клещи. Он также называется Лайм-боррелиозом, или болезнью Лайма.
Боррелиоз отличается многообразием клинических проявлений, может протекать с разной степенью тяжести и поражает преимущественно кожу, но может затрагивать также нервную систему, суставы и сердце.
Возбудители боррелиоза – бактерии вида Borrelia burgdorferi, которые на территории Эстонии повсеместно переносятся клещами. Возбудители боррелиоза, которые называются боррелии, могут передаваться человеку при укусе клеща. В Эстонии почти половина всех клещей (в зависимости от региона) поражены боррелиями.
Типичный симптом боррелиоза, который проявляется почти в 90% случаев, – так называемая мигрирующая эритема. Она представляет собой постепенно увеличивающееся в диаметре кольцевидное красное пятно размером около 5 см, которое в центре обычно светлее, чем по краям. Мигрирующая эритема развивается от трех до 30 дней после укуса клеща в месте укуса. Но она может появиться и на других участках тела, например, на ногах, голове или шее. В ходе дальнейшего течения заболевания дополнительно могут появиться лихорадка, увеличение лимфатических узлов и боли в суставах. Значительно реже и преимущественно у детей появляются шишковидные или багровые припухлости на коже.
Против болезни Лайма (клещевого боррелиоза) нет вакцины, остаются только общие профилактические меры: соответствующая одежда, плотно облегающая ноги и инсектициды. Болезнь Лайма проявляется в виде множественных повреждений кожи, внутренних органов и нервной системы человека.
За медицинской помощью следует обращаться, если человек замечает красные пятна, обычно на месте укуса клеща, а также повышенную температуру, слабость и мышечные боли.
Интересные факты о клещах
• В природе клещ в среднем живет 2-5 лет, проходя за это время все стадии развития.
• Клещи не летают, не прыгают и не плавают!
• Без лабораторных исследований невозможно определить, является ли клещ переносчиком какого-либо вируса и бактерии.
Профилактика укусов клещей
• Отправляясь в лес или на луг, надевайте закрытую обувь, рубашку с длинным рукавом и длинные брюки. Под брюки надевайте чулки или высокие носки.
• Отдавайте предпочтение одежде светлых тонов, на ней легче заметить крошечных темных клещей и быстрее удалить их.
• Если перед походом в лес или на луг вы наносите на кожу средства для защиты от клещей, строго соблюдайте указания производителей. Важно: такие средства действуют в течение ограниченного времени и не обеспечивают полную защиту.
Несмотря на принятые профилактические меры, после пребывания на природе обязательно тщательно осмотрите тело на наличие клещей. Клещи любят теплые мягкие участки кожи. Поэтому особенно внимательно ищите в подколенных впадинах, в паху, под мышками, за ушами, на голове и на корнях волос.
Как быстро удалить клеща?
• Если в вас впился клещ, его необходимо как можно быстрее удалить. Если удалить клеща в течение первых часов после укуса, риск заболеть боррелиозом минимален.
• Возьмите клеща за голову максимально близко к коже и медленно вытащите его по прямой. Лучше всего воспользуйтесь пинцетом или специальным инструментом для извлечения клещей.
• Не проводите с клещом никаких манипуляций, например с использованием масла или крема, и не давите его, так как при этом возможно выделение большего количества возбудителей болезни.
• Затем тщательно продезинфицируйте место укуса.
• Даже после удаления клеща в коже могут остаться его части. В этом месте кожа может слегка воспалиться, но это не увеличивает риск заболевания боррелиозом.
Где пройти вакцинацию?
Сделать прививку можно в центрах семейных врачей и кабинетах вакцинации, но самый простой способ – это привиться в одной из аптек.
В этом году вакцинация по всей Эстонии будет проходить в 41 аптеке, информацию о которых можно найти на веб-сайте vaktsineeriapteegis.ee. На том же веб-сайте можно также забронировать удобное время для вакцинации в аптеке.
Вакцина – платная, стоимость одной дозы, по данным Департамента здоровья, составляет от 30 до 45 евро.
Например, в Таллинне можно сделать прививку от энцефалита во всех четырех крупнейших больницах – Северо-Эстонской, Ида-Таллиннской, Ляэне-Таллиннской и Детской больнице.
В аптеках прививка стоит для взрослых от 39 до 44 евро, для детей – 35-41 евро. Дешевле всего взрослый может привиться (за 39 евро) в таллиннских филиалах Südameapteek в ТЦ Ülemiste и Magistral.
По словам руководителя Союза провизорских аптек Эстонии Ли Роотслане, прививку от клещевого энцефалита теперь стоит сделать как тем, кто ранее не был привит, так и тем, кто хочет обновить защиту.
„В Эстонии вакцинация сделана максимально удобной, и в аптеках, например, созданы все условия для быстрой вакцинации наряду с другими видами деятельности. Мы рекомендуем забронировать время заранее, вакцинация занимает 10-15 минут. Если в прошлом человек уже получал инъекцию вакцины против клещевого энцефалита, обязательно следует весной проверить на портале здоровья или в карте профилактических прививок, сколько времени прошло с момента последней вакцинации. В зависимости от возраста пациента новую дозу следует вводить каждые три или пять лет“, – говорит Роотслане.
Вакцина против клещевого энцефалита состоит из инактивированного цельного вируса. В Эстонии для вакцинации используют вакцины Encepur, производитель GlaxoSmithKline, и Ticovac, производитель Pfizer.
Основные побочные эффекты при вакцинации против клещевого энцефалита – реакции в месте инъекции (боль и покраснение), головная боль, боль в мышцах и суставах, тошнота и ощущение усталости или недомогания, которые проходят в течение нескольких дней.
Если вакцинация сопровождается побочными эффектами, которые не исчезают в течение нескольких дней, рекомендуется обратиться в семейный врачебный центр. О возникших побочных эффектах можно сообщить в Департамент лекарств (Ravimiamet). Дополнительную информацию о вакцинации против клещевого энцефалита можно также найти на сайте vaktsineeri.ee
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