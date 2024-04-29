То ли нос, то ли поллиноз: как бороться с весенней аллергией? Советы врачей и фармацевтов

По ее словам, риск также выше у тех, кто чувствителен к аллергенам в помещении, например – к пылевым клещам, кошкам, собакам и другим домашним животным.

„Если у ребенка в младенчестве и раннем детстве была пищевая непереносимость, у него повышается риск развития гиперчувствительности к аэроаллергенам, то есть аллергенам, переносимым по воздуху“, – объясняет аллерголог Кая Юльге.

Кто же наиболее всего восприимчив к сезонному поллинозу?

„Аллергия – это слишком сильная реакция иммунной системы на аллерген (чаще всего белок), который в реальности не опасен. При аллергии наша иммунная система пытается от него избавиться, – рассказывает Мария Миккал, аллерголог-иммунолог Восточно-Таллиннской центральной больницы. – У некоторых людей – генетическая предрасположенность к аллергии. Но также считается, что влияет наш образ жизни, а именно проживание в городе и слишком стерильная обстановка, в которой растут дети, а также продукты, которые мы едим“.

„Самое раннее опыление начинается в марте с ольхи, затем следуют лещина и береза. Пыльца сосны, дуба, тополя и одуванчика также может вызывать симптомы“, – говорит Кая Юльге.

„Судя по клиническим данным и результатам нескольких исследований, аллергией на пыльцу в Эстонии страдают 15-30% населения, и число аллергиков с годами растет, причем аллергия на пыльцу проявляется во все более молодом возрасте“, – отмечает врач.

Точных статистических данных о распространенности сезонного ринита (насморка) в Эстонии, по словам аллерголога Каи Юльге, нет, поскольку они должны быть основаны на крупномасштабных эпидемиологических исследованиях детей и взрослых в разных регионах.

Анна, молодая женщина 30 лет, рассказывает, что впервые столкнулась с аллергией на цветение еще в детстве. „Как начинают слезиться глаза и нос не дышит – значит, пришла весна“, – с печалью говорит она.

„Чаще всего страдают от аллергии дети, – поясняет Мария Миккал. – Многие из них со временем перерастают болезнь, но бывает, что аллергия меняется. Например, у ребенка сначала была пищевая аллергия, которая больше проявлялась на коже. С возрастом аллергия трансформируется – реакция на продукты может исчезнуть, но появится реакция на дыхательные аллергены“.

Даже если ни у кого из родных не было аллергии, на ее появление могут повлиять и другие факторы.

„Есть такой миф, – говорит Мария Миккал, – что если в детстве не было аллергии, то уже и не будет. Это не так, она может появиться в любом возрасте. И чаще всего это связано с образом жизни, гормональными изменениями, которые мы часто наблюдаем, например, у женщин – особенно во время беременности, после родов. Инфекционные болезни, вирусы тоже нарушают баланс иммунной системы и могут спровоцировать аллергию“.

По ее словам, у людей, которые страдали аллергией на пыльцу, может развиться перекрестная аллергия на продукты, чаще всего – на свежие овощи, фрукты и орехи.

„Именно свежие, потому что белок разрушается при термической обработке и больше не вызывает реакции, – подчеркивает доктор. – Пациентам мы советуем избегать тех продуктов, при которых во рту появляются зуд, отёк, першение, чувство жжения. Но если симптомов нет, то специально отказываться от этих продуктов не нужно“.

При этом орехов, по словам аллерголога, следует избегать в любом виде, если есть на них реакция. В орехах содержатся более стабильные белки, которые нелегко поддаются термической обработке.

Побег как вариант

Действенный способ борьбы с поллинозом – сбежать. Уехать в другой регион, где нет подобных растений либо они уже отцвели.

Правда, не всегда такой метод работает безотказно. Можно обнаружить, например, что в чужих краях цветет что-то другое, к чему ваш организм тоже восприимчив.