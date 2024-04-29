То ли нос, то ли поллиноз: как бороться с весенней аллергией? Советы врачей и фармацевтов
Прекрасное время, когда природа оживает, цветет и благоухает, может стать мучительным, если вы – один из миллионов людей, страдающих сезонной аллергией. Чихание, заложенность носа, насморк и другие неприятные симптомы так называемой сенной лихорадки, или поллиноза, кого угодно сведут с ума. „МК-Эстония“ выяснила у специалистов, какие стратегии стоит применить, чтобы держать аллергию под контролем.
Анна, молодая женщина 30 лет, рассказывает, что впервые столкнулась с аллергией на цветение еще в детстве. „Как начинают слезиться глаза и нос не дышит – значит, пришла весна“, – с печалью говорит она.
Точных статистических данных о распространенности сезонного ринита (насморка) в Эстонии, по словам аллерголога Каи Юльге, нет, поскольку они должны быть основаны на крупномасштабных эпидемиологических исследованиях детей и взрослых в разных регионах.
„Судя по клиническим данным и результатам нескольких исследований, аллергией на пыльцу в Эстонии страдают 15-30% населения, и число аллергиков с годами растет, причем аллергия на пыльцу проявляется во все более молодом возрасте“, – отмечает врач.
Чихать на весну
Главный возбудитель поллиноза – пыльца ранних цветущих деревьев, разносимая ветром.
„Самое раннее опыление начинается в марте с ольхи, затем следуют лещина и береза. Пыльца сосны, дуба, тополя и одуванчика также может вызывать симптомы“, – говорит Кая Юльге.
Иммунная система ошибочно воспринимает пыльцу как опасность и начинает защищаться.
„Аллергия – это слишком сильная реакция иммунной системы на аллерген (чаще всего белок), который в реальности не опасен. При аллергии наша иммунная система пытается от него избавиться, – рассказывает Мария Миккал, аллерголог-иммунолог Восточно-Таллиннской центральной больницы. – У некоторых людей – генетическая предрасположенность к аллергии. Но также считается, что влияет наш образ жизни, а именно проживание в городе и слишком стерильная обстановка, в которой растут дети, а также продукты, которые мы едим“.
Причины аллергии
Кто же наиболее всего восприимчив к сезонному поллинозу?
„Если у ребенка в младенчестве и раннем детстве была пищевая непереносимость, у него повышается риск развития гиперчувствительности к аэроаллергенам, то есть аллергенам, переносимым по воздуху“, – объясняет аллерголог Кая Юльге.
По ее словам, риск также выше у тех, кто чувствителен к аллергенам в помещении, например – к пылевым клещам, кошкам, собакам и другим домашним животным.
„Чаще всего страдают от аллергии дети, – поясняет Мария Миккал. – Многие из них со временем перерастают болезнь, но бывает, что аллергия меняется. Например, у ребенка сначала была пищевая аллергия, которая больше проявлялась на коже. С возрастом аллергия трансформируется – реакция на продукты может исчезнуть, но появится реакция на дыхательные аллергены“.
Даже если ни у кого из родных не было аллергии, на ее появление могут повлиять и другие факторы.
„Есть такой миф, – говорит Мария Миккал, – что если в детстве не было аллергии, то уже и не будет. Это не так, она может появиться в любом возрасте. И чаще всего это связано с образом жизни, гормональными изменениями, которые мы часто наблюдаем, например, у женщин – особенно во время беременности, после родов. Инфекционные болезни, вирусы тоже нарушают баланс иммунной системы и могут спровоцировать аллергию“.
По ее словам, у людей, которые страдали аллергией на пыльцу, может развиться перекрестная аллергия на продукты, чаще всего – на свежие овощи, фрукты и орехи.
„Именно свежие, потому что белок разрушается при термической обработке и больше не вызывает реакции, – подчеркивает доктор. – Пациентам мы советуем избегать тех продуктов, при которых во рту появляются зуд, отёк, першение, чувство жжения. Но если симптомов нет, то специально отказываться от этих продуктов не нужно“.
При этом орехов, по словам аллерголога, следует избегать в любом виде, если есть на них реакция. В орехах содержатся более стабильные белки, которые нелегко поддаются термической обработке.
Побег как вариант
Действенный способ борьбы с поллинозом – сбежать. Уехать в другой регион, где нет подобных растений либо они уже отцвели.
Правда, не всегда такой метод работает безотказно. Можно обнаружить, например, что в чужих краях цветет что-то другое, к чему ваш организм тоже восприимчив.
„Избегать контактов с аллергеном – это первый совет по уменьшению симптомов. Поэтому полезно узнать, что именно вызывает аллергию, а затем можно уменьшить контакт. И следить за данными мониторинга пыльцы“, – говорит Кая Юльге.
В Эстонии данные мониторинга воздуха и полезная информация для людей, страдающих от аллергии, представлены на сайте Эстонского Союза аллергии – allergialiit.ee
Волшебные антигистамины
Если возможности уехать нет, то нужно идти к доктору – для начала к семейному. Если необходимо, то семейный врач направит к аллергологу – для проведения точной диагностики и установления аллергена.
„Аллергию на пыльцу можно лечить всеми доступными без рецепта лекарствами, – говорит аллерголог-иммунолог Мария Миккал. – Совет такой: лечите ту часть, которая больше всего беспокоит, локально. Если глаза – то специальными каплями. Если нос – спреем для носа. Локальное лечение более эффективно, чем таблетки. Таблетки всегда можно добавить к схеме лечения, использовать дополнительно. В выборе средств нужно проконсультироваться с аптекарем“.
Провизор сети Südameapteek Мариана Джаниашвили советует принимать лекарства от весенней аллергии с момента появления первых симптомов.
„Если раньше никогда не сталкивались с аллергией, рекомендую покупать по одной упаковке – 10 таблеток, чтобы понять, какое действующее вещество на вас работает лучше. Если вы аллергик со стажем, тогда можно купить упаковку на месяц – 30 таблеток, либо на несколько месяцев, если предстоит, например, командировка“.
По словам провизора, в основном рекомендуются неседативные антигистаминные препараты второго и третьего поколения. Эти лекарства выпускают в трех основных формах – таблетки, капли, сироп.
„Их можно принимать как детям, начиная с самого раннего возраста, так и взрослым, – поясняет провизор. – Они помогают при лечении сезонных и круглогодичных аллергических ринитов и конъюнктивитов; крапивницы и некоторых других аллергодерматозов, которые сопровождаются зудом. Решение об их назначении принимает врач“.
Пускать поллиноз на самотек нельзя
„Аллергический насморк может перейти в аллергическую астму, если его не лечить, – поясняет Мария Миккал. – Риск появления аллергической астмы у пациентов с поллинозом на 20% выше, чем у людей, у которых нет аллергического насморка. По этой причине мы очень советуем лечить нос. Потому что это все – одна система, просто верхний и нижний этажи. Если на верхнем этаже постоянное воспаление, то есть вероятность, что оно перейдёт и на нижний этаж дыхательных путей“.
Тяжелая артиллерия
Многим людям достаточно избегать аллергенов и принимать препараты, чтобы облегчить симптомы. Но существуют и другие методы.
„Для снижения гиперчувствительности существует иммунотерапия, которая требует длительных курсов лечения и предполагает выработку толерантности к конкретным аллергенам“, – отмечает Кая Юльге.
Этот метод лечения также известен как десенсибилизация.
„В ходе аллергенспецифической иммунотерапии мы даем пациенту в инъекциях или таблетках аллерген, на который он реагирует. Начинаем с малых доз и постепенно их увеличиваем, – рассказывает Мария Миккал. – Это делается, чтобы научить иммунную систему не реагировать на этот белок. Но эффект не сохраняется на всю жизнь, максимум – до 10 лет. У нас есть пациенты, которые получают такую терапию по второму кругу, а начинали в детстве“.
Все средства хороши
Оградить себя от поллиноза можно и с помощью вспомогательных средств. Провизор Мариана Джаниашвили рекомендует использовать дома очистители воздуха и ежедневно делать уборку помещений.
„Есть чистящее средство для белья и ковров Nillergen Laundry and Carpet, – поясняет эксперт. – Оно нейтрализует до 99% пылевых и комнатных аллергенов (шерсть домашних животных, цветочная пыльцу и т.д.) и подходит для всех материалов“.
Для очистки воздуха от аллергенов есть специальные устройства – например, Respiray Wear A+.
„Надевают его на шею, как ожерелье, оно весит всего 250 граммов, – объясняет провизор. – Прибор препятствует проникновению в организм пыли, пыльцы, шерсти животных. Устройство сертифицировано Европейским центром исследования аллергии (ECARF) и ведущей международной сертификационной компанией (SGS)“.
По ее словам, принцип работы Respiray Wear A+ прост. Устройство забирает воздух, удаляет с помощью фильтра находящиеся в нем аллергенные частицы и направляет чистый воздух в область носа и рта пользователя. Прибор рекомендуется людям, чувствительным к респираторным аллергенам, включая пыльцу, пылевых клещей, плесень или белки, содержащиеся в перхоти домашних животных.
Не стоит забывать и о промывании носа. Как отмечает провизор, при аллергии слизистая оболочка носа становится особенно чувствительной, поэтому ей требуется мягкое увлажнение.
„Промывание носа средством на основе морской воды помогает удалить со слизистой пыль и частицы аллергенов – это облегчает симптомы и подготавливает полость носа к воздействию лекарственных препаратов. Впрыскивать его нужно поглубже и несколько раз, чтобы аллерген не остался в пазухах. Его эффективность повышается, если использовать такой раствор после прогулки“, – объясняет специалист.
Чтобы защитить слизистую от воздействия аллергенов, можно использовать так называемые барьерные спреи, рекомендует провизор.
„Они препятствуют дальнейшему развитию аллергии, способствуют выведению уже закрепившихся на слизистой оболочке пылевых и других инородных частиц“, – поясняет эксперт.
Она также отмечает эффективность ингаляции как одного из самых безопасных способов купирования симптомов аллергии.
„Этот метод подходит взрослым, детям и беременным женщинам. Аэрозоль, в который в небулайзере преобразуется лекарственный препарат, помогает уменьшить симптомы насморка, кашля, купировать приступы аллергии в период обострения. Основное преимущество – в более быстром эффекте, чем от приема таблеток, потому что лекарство сразу попадает к очагу воспаления, – говорит Мариана Джаниашвили. – Лекарства, которые используют в небулайзере, отпускают по рецепту“.
Можно ли вылечить аллергию раз и навсегда?
Аллергологи сходятся во мнении: чаще всего – только симптоматическое лечение.
„Мы снимаем лекарствами неприятные проявления болезни, чтобы улучшить качество жизни в период цветения“, – говорит Мария Миккал.
„Вылечиться от аллергии совсем – нельзя, – говорит Мариана Джаниашвили. – Но можно организовать гипоаллергенный быт, скорректировать диету (исключить продукты питания, которые провоцируют перекрёстную аллергическую реакцию), индивидуально подобрать лечебные средства совместно с врачом и аптекарем“.
Зато можно попытаться аллергию предотвратить. И начинать стоит с раннего детства.
„Я бы дала мамам такой совет: если есть возможность, проводите время с ребенком на природе, на даче – это уменьшает риски аллергии, – рекомендует Мария Миккал. – Исследования также показывают, что шансов получить аллергию на животных меньше у тех детей, в семье которых решили завести домашнего любимца до того, как ребенку исполнился год. Пусть ребенок ест те же продукты, что и родители. Без химии и красителей, конечно, но специально ограничивать выбор нельзя. Следите за советами педиатров – начинайте прикорм вовремя, не затягивайте“. Все это, по словам аллерголога-иммунолога, необходимо, чтобы предупредить возникновение аллергии.
„Старайтесь не убирать квартиру с дезинфектором, до идеальной чистоты. Руки мыть – важно, но слишком стерильная среда, наоборот, повышает риски“, – предостерегает Мария Миккал.
Как снизить воздействие провоцирующих аллергию факторов?
• В сухие и ветреные дни оставайтесь в помещении. Пик по количеству пыльцы в воздухе обычно приходится на утро. Лучше всего выходить на улицу после дождя, который очищает воздух от пыльцы.
• Чаще чистите воздушные фильтры в доме. Также чистите книжные полки, вентиляционные отверстия и другие места, где может собираться пыльца.
• Избегайте стрижки газонов, выдергивания сорняков и других садово-огородных работ, которые способствуют накоплению аллергенов.
• Снимите одежду, которую вы носили на улице, и примите душ, чтобы смыть пыльцу с кожи и волос.
• Не развешивайте белье на улице – пыльца может прилипнуть к простыням и полотенцам.
• Если вы работаете на улице, надевайте маску.
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