Таллиннские трамваи выставили на аукцион: всего 2000 евро - и трамвай ваш!

Всего TLT планирует продать заинтересованным лицам до 15 старых трамваев. Два из них (№ 147 и 166) на данный момент уже выставлены на продажу и по состоянию на 9:30 утра их цена составляла 2000 и 3000 евро соответственно.

„Старые трамваи КТ4 хорошо отслужили свое время. У некоторых год сборки даже относится к 1980-м годам. К сожалению, каждому транспортному средству свое время, и вскоре на смену многим трамваям КТ4 прибудут первые новые трамваи PESA. Часть трамваев мы уже списали, но те, что мужественно выдержали испытание временем, решили выставить на продажу, ведь зачем отдавать на металлолом трамвай, который вызывает столько воспоминаний и ностальгии у такого большого количества людей? Может найтись кто-то заинтересованный, кто сможет сделать из них что-то интересное“, - прокомментировал директор технического отдела TLT Тоомас Хирве.

Проданные ранее столичные трамваи использовались для интересных проектов: от кафе до штабов и тепляков.

Первый новый трамвай PESA прибудет в Таллинн в мае и сразу же начнется его тестирование. Трамвай должен пройти тысячу обязательных тестовых километров в реальных условиях, прежде чем приступить к обслуживанию пассажиров.

Ссылки на аукцион можно найти здесь и здесь.