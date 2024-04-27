В Силах обороны прошли крупнейшие учения по кибербезопастности

26 апреля завершились международные учения по кибербезопастности Locked Shields 2024, где объединенная команда Эстонии и Франции вместе с двумя другими командами набрала наивысший балл.

„Тренироваться так, будто мы находимся в боевых условиях. Такую возможность дали нам эти учения“, - сказал капитан эстонско-французской команды заместитель командира Киберкомандования Михкель Тикк. Он добавил, что для эффективной защиты от киберугроз требуется дальновидность и командная сплоченность. Каждая выполненная задача усиливает обороноспособность и создает важные будущие стратегии.

По итоговым результатам были определены три лучшие команды: Эстония-Франция, Финляндия-Польша, Латвия-НАТО.

Учения Locked Shield обыгрывают сценарий, где эксперты с разных стран защищают государственные компьютерные сети и инфосистемы от сложных кибератак. Команды синего цвета выполняли роль защиты, красного – нападения.

Имитируя интенсивные кризисные условия международные команды применяли государственные стратегии и тесно сотрудничали друг с другом. Помимо технических задач участники получили опыт в приминении юридической, стратегической и коммуникационной тактики. Участники координировали сведения и действия на управляющем уровне. Сценарий учений предполагал наличие быстрого и когнитивного мышления, способность к адаптации и командную работу.

Целью учений является дать участникам реальное представление о влиянии кибератак и сложности их обнаружения и ликвидации. Для этого использовались настоящие технологии, компьютерные связи и методы по защите и атаке.

В учениях Locked Shield, которые организуются с 2010 года Киберцентром НАТО, приняли участие около 4000 экспертов из 40 стран. В программу учений входят вопросы кибербезопастности, процессы цифровой судебной экспертизы, правовые вопросы, стратегическая коммуникация. Участниками были военные Сил обороны, Кайтселийта, работники частного и государственного сектора, промышленных и научных кругов, а также союзники и партнеры по НАТО.