Полиция просит помощи в поисках 72-летнего Арнольда(4)
Полиция просит помощи в выяснении местонахождения 72-летнего мужчины, который в понедельник вышел из дома на улице Лооси в Тырва и до сих пор не вернулся.
Вчера обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что в понедельник, 22 апреля, Арнольд вышел из своего дома в городе Тырва и до сих пор не вернулся. Последний раз родственники связывались с мужчиной во вторник, но мужчина не сообщил о своем местонахождении и не сказал, когда вернется домой. Арнольд любит гулять по лесу и много передвигается в окрестностях Хярма и Ванамыйза.
Полиция связалась с друзьями и родственниками мужчины, проверила возможные места его пребывания, но ни мужчина, ни телефон пока не обнаружены.
Рост Арнольда около 180 см, он худощавого телосложения, с бородой, сутулится из-за больной спины. Был одет в теплую кожаную куртку, синие джинсы, черную тонкую шапку и низкую теплую обувь наподобие галош.
Полиция просит всех, кто где-то видел Арнольда или знает его местонахождение, сообщить об этом в Центр тревоги по номеру 112.