Полиция просит помощи в поисках 72-летнего Арнольда

Вчера обеспокоенные родственники сообщили в полицию, что в понедельник, 22 апреля, Арнольд вышел из своего дома в городе Тырва и до сих пор не вернулся. Последний раз родственники связывались с мужчиной во вторник, но мужчина не сообщил о своем местонахождении и не сказал, когда вернется домой. Арнольд любит гулять по лесу и много передвигается в окрестностях Хярма и Ванамыйза.