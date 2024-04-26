ФОТО | Партия Isamaa выдвинула Анну Леванди и Марью-Лийзу Вейсер на посты старейшин Хааберсти и Мустамяэ

Сегодня во второй половине дня правление Таллиннского округа партии Isamaa собралось, чтобы выбрать кандидатов на пост старейших столичных районов. Согласно коалиционному соглашению, партии Isamaa принадлежат посты старейшин Мустамяэ и Хааберсти.

41-летняя Марья-Лийза Вейсер является членом партии Isamaa c 2018 года. Она входит в руководство и совет партии, с 2021 года и до февраля 2024 года была старейшиной волости Люганузе.