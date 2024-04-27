ФОТО | Лабораторный анализ определил вид загрязнения на эстонском пляже

По словам заместителя начальника регионального надзорного бюро Департамента окружающей среды Лийны Симпсон, взятые инспекторами пробы подтвердили, что речь идет о нефтепродукте. „По оценке лаборатории, это может быть вакуумный газойль — продукт перегонки сырой нефти. Это вещество могло попасть в море из танкера вместе с водой после мойки танков“, - сказала Лийна Симпсон.

Внешне загрязнение похоже на обнаруженное в 2022 году на побережье Хийумаа и Вормси загрязнение топочным мазутом, но это не одно и то же вещество.

По словам специалиста, пока не поступало сообщений о испачканных птицах или других животных. „Нефтепродукт остается в прохладной воде в виде твердых кусочков, но в солнечный день на пляже комочки станут липкими, будут таять и начнут расплываться. В небольшом количестве природа может сама разложить такое загрязнение“, - сказала Симпсон.

Следующим шагом, который предпримет Департамент окружающей среды, будет моделирование возможного пути распространения загрязнения, чтобы установить возможный его источник.

По руководством волости Хийумаа в пятницу для уборки с побережья загрязнения собрались более 30 волонтеров, в том числе хийумааские инспекторы окружающей среды.

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