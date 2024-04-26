Полиция задержала троих мужчин, промышлявших особо опасным наркотиком

Начальник отдела по борьбе с организованной преступностью и тяжкими преступлениями Криминального бюро Лыунаской префектуры Стевен Ильвес сообщил, что в течение апреля в ходе двух полицейских операций правоохранители задержали трех мужчин в возрасте 31, 35 и 44 лет. Наиболее крупная полицейская операция прошла в Тарту позавчера, 24 апреля, когда в различных частях города были задержаны двое из трех мужчин.

„Данные, собранные к настоящему времени по уголовному делу, дают основание подозревать, что мужчины занимались оборотом в крупном количестве тяжелого наркотического вещества нитазена. Помимо возможных наркотических веществ мы нашли в доме одного из мужчин предмет похожий на оружие, и предмет, похожий на гранату. С чем мы точно имеем дело выяснят дальнейшие экспертизы“, - сказал начальник отдела.

По словам Ильвеса, вызывает тревогу начавшееся в Тарту с конца прошлого года распространение нового опасного наркотика — изотонитазена или, говоря обычным языком, нитазена, с которым можно связать по меньшей мере один случай передозировки со смертельным исходом в университетском городе.

„В прошлом году по Эстонии от передозировки скончались 117 человек, при этом 56 случаев были связаны с употреблением нитазена“, - сообщил Ильвес.

Как объяснил представитель Лыунаской префектуры, нитазен очень опасен, и ошибка всего лишь на один миллиграмм может привести к смерти.

„У наших наркоманов нет опыта дозировки нитазена, и получить передозировку очень легко. Однако особенно смертельным является одновременное употребление и других препаратов, прежде всего бензодиазепинов и опиоидных анальгетиков“, - предупреждает Ильвес.