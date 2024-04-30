ВИДЕООПРОС | „Патриарх Кирилл — не вечный, придет другой“

„Я не понимаю, почему такое пристальное внимание. Мы же только Богу молимся. Как верующие мы никакого отношения к политике не имеем, — участвующая в опросе женщина рассказывает, что в храм ходит часто. — Мы — люди верующие. И дети мои, и внуки. Все венчались в храме. Мы живем по божьим законам“.

Еще одна участвующая в опросе женщина рассказывает, что отрицательно относится к тому, чтобы православная церковь Эстонии выходила из подчинения Московского патриархата. „Этому уже много сотен лет. Это не укрепит общество, не сплотит людей“, — считает прихожанка.

Еще одна жительница Таллинна переживает, говорит, что не представляет, как можно менять веру. „Как же нам сейчас быть, менять веру? Почему мы должны от него отделяться? Что-то не так сказал наш Кирилл, он же не вечный, придет другой. Вера-то на всю жизнь, вера одна. Нельзя, чтобы пошли в одну веру, потом перешли в другую. Вера от бога. И мы должны что-то менять? Я не представляю, как менять веру и переходить в другое подчинение“.

Участвующая в опросе женщина рассказывает: „У нас все в порядке. Это у политиков где-то что-то не в порядке — у них переживания на наш счет. А у нас жизнь идет своим чередом, молимся. Сейчас Великий пост, особое время для православных. В отличие от католиков и лютеран у нас главный праздник — Пасха. У нас переживания только на эту тему“.

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