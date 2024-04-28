Маргус Цахкна готов урезать расходы государства еще решительнее, чем Март Вырклаэв

Согласно прогнозам, дыра в государственном бюджете составляет около миллиарда евро. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, дефицит можно будет покрыть за счет кредита в 400 миллионов евро, а также сокращения государственных расходов. Если социал-демократы считают план урезания расходов нереальным, то Маргус Цахкна, представляющий третьего партнера по коалиции, партию Eesti 200, предлагает более радикальное, чем предложение министра финансов, решение.