28.04.2024, 18:56
Маргус Цахкна готов урезать расходы государства еще решительнее, чем Март Вырклаэв(32)
ФОТО: | Delfi Meedia
Как утверждает глава партии Eesti 200 Маргус Цахкна, дефицит госбюджета в следующем году придется покрывать за счет равномерного сокращения расходов всех министерств. По его словам, брать кредит для покрытия текущих расходов – это не решение, пишет портал Delfi Ärileht.
Согласно прогнозам, дыра в государственном бюджете составляет около миллиарда евро. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, дефицит можно будет покрыть за счет кредита в 400 миллионов евро, а также сокращения государственных расходов. Если социал-демократы считают план урезания расходов нереальным, то Маргус Цахкна, представляющий третьего партнера по коалиции, партию Eesti 200, предлагает более радикальное, чем предложение министра финансов, решение.