Экономика
28.04.2024, 18:56

Маргус Цахкна готов урезать расходы государства еще решительнее, чем Март Вырклаэв

 (32)
Председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна не дрогнувшей рукой сократил бы государственные расходы.
Председатель партии Eesti 200 Маргус Цахкна не дрогнувшей рукой сократил бы государственные расходы.
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Как утверждает глава партии Eesti 200 Маргус Цахкна, дефицит госбюджета в следующем году придется покрывать за счет равномерного сокращения расходов всех министерств. По его словам, брать кредит для покрытия текущих расходов – это не решение, пишет портал Delfi Ärileht.

Согласно прогнозам, дыра в государственном бюджете составляет около миллиарда евро. По словам министра финансов Марта Вырклаэва, дефицит можно будет покрыть за счет кредита в 400 миллионов евро, а также сокращения государственных расходов. Если социал-демократы считают план урезания расходов нереальным, то Маргус Цахкна, представляющий третьего партнера по коалиции, партию Eesti 200, предлагает более радикальное, чем предложение министра финансов, решение.

По мнению Цахкна, бюджетная дыра может оказаться еще больше, чем нам представляется. По прогнозу, номинальный дефицит бюджета составляет 5,3%, это значительно больше обещанных 3%. По сути, для покрытия бюджета на следующий год нам необходимо изыскать около 1,5 миллиарда евро, подсчитал Цахкна.

Оставить комментарий Читать комментарии (32)
RusDelfi
Поделиться
Комментарии