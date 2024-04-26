26.04.2024, 15:25
У Таллиннского автовокзала произошла авария, тяжело пострадал один из водителей(2)
ФОТО: Delfi
В пятницу во второй половине дня в Таллинне рядом с автобусным вокзалом произошло ДТП.
Как сообщила порталу Delfi пресс-секретарь полиции Барбара Лутс, сообщение об аварии поступило в 14.08.
У дома номер 28 по улице Якоби столкнулись легковые автомобили Volvo и Jeep. Оба водителя были трезвыми.
Скорая помощь доставила 73-летнего водителя Jeep в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.
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