ЧП и криминал
26.04.2024, 15:25

У Таллиннского автовокзала произошла авария, тяжело пострадал один из водителей

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Иллюстративный снимок
Иллюстративный снимок
ФОТО: Delfi

В пятницу во второй половине дня в Таллинне рядом с автобусным вокзалом произошло ДТП.

Как сообщила порталу Delfi пресс-секретарь полиции Барбара Лутс, сообщение об аварии поступило в 14.08.

У дома номер 28 по улице Якоби столкнулись легковые автомобили Volvo и Jeep. Оба водителя были трезвыми.

Скорая помощь доставила 73-летнего водителя Jeep в больницу. Полиция выясняет все обстоятельства произошедшего.

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