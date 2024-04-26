Прокуратура: производство в отношении Андре Ханимяги не будет инициировано. Признаки преступления отсутствуют

„В поступившем в прокуратуру сообщении о возможном преступлении утверждается, что перед муниципальными выборами 2021 года Ханимяги сознательно и умышленно предоставил ложные сведения о своем основном месте жительства, чтобы получить право баллотироваться в Таллиннское горсобрание. По оценке прокуратуры, сообщение о преступлении и дополнительная информация, предоставленная заявителем, не раскрывают каких-либо обстоятельств, которые давали бы основание утверждать, что Ханимяги заведомо представил ложные данные в регистр народонаселения в преддверии выборов 2021 года. Ханимяги зарегистрировал действующее на время муниципальных выборах 2021 года место жительство еще в 2017 году“, - сообщил Кристьян Лилль.