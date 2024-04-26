В Эстонии начинаются учения. В небе появится военная авиация

В учениях принимает участие авиация Сил обороны Эстонии и союзников. Запланированы полеты на малых высотах и отработка элементов посадки вертолетов с целью отточить навыки эффективной переброски союзнических подразделений и различные десантные операции.

Полеты на малых высотах будут осуществляться над Центральным полигоном Сил обороны, над районами Кильтси и Нурмси, в южной части Эстонии, а также над островами Западной Эстонии.

В учениях задействованы истебители Eurofighter Typhoon ja F16, военно-транспортные самолёты Airbus A400M, Boeing C17 ja M28, вертолеты WildCat, CH47 Chinook и Apache, а также беспилотные летательные аппараты Puma ja Stream C.

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