27.04.2024, 12:05
ГРАФИКА | Проблема богатых и бедных: как в Эстонии меняется уровень неравенства благосостояния?(33)
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Классическая проблема современной экономики - ответ на вопрос, почему одни страны богатые, а другие бедные. Если взглянуть на проблему несколько глубже, то она связана среди прочего с неравенством на уровне различных групп населения. Оно проявляется в разных возможностях, доходе и богатстве. Как эта проблема выглядит сегодня в Эстонии? Читайте в экономическом обзоре RusDelfi.
Недавние исследования, проведенные Банком Литвы, обращают внимание на динамику развития экономики и перспективы в странах Балтии. Они выявили любопытные изменения в области финансовых показателей домашних хозяйств и уровня их неравенства в распределении богатства.