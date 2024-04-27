Экономика
27.04.2024, 12:05

ГРАФИКА | Проблема богатых и бедных: как в Эстонии меняется уровень неравенства благосостояния?

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Александр Маляренко
экономист и аналитик данных
10-sendised
10-sendised
ФОТО: Anni Õnneleid | Delfi Meedia

Классическая проблема современной экономики - ответ на вопрос, почему одни страны богатые, а другие бедные. Если взглянуть на проблему несколько глубже, то она связана среди прочего с неравенством на уровне различных групп населения. Оно проявляется в разных возможностях, доходе и богатстве. Как эта проблема выглядит сегодня в Эстонии? Читайте в экономическом обзоре RusDelfi.

Недавние исследования, проведенные Банком Литвы, обращают внимание на динамику развития экономики и перспективы в странах Балтии. Они выявили любопытные изменения в области финансовых показателей домашних хозяйств и уровня их неравенства в распределении богатства.

В первую очередь аналитики банка обратились к статистике банковских депозитов. Оказалось, что уровень депозитов населения стабильно растет во всех рассматриваемых странах: Литве, Латвии, Эстонии, как и во всей еврозоне. Из данных следует, что депозиты в Эстонии увеличиваются быстрее, чем во многих других странах ЕС, и за последнее десятилетие их стоимость выросла почти в два раза.

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