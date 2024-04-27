ГРАФИКА | Проблема богатых и бедных: как в Эстонии меняется уровень неравенства благосостояния?

Недавние исследования, проведенные Банком Литвы , обращают внимание на динамику развития экономики и перспективы в странах Балтии. Они выявили любопытные изменения в области финансовых показателей домашних хозяйств и уровня их неравенства в распределении богатства.

В первую очередь аналитики банка обратились к статистике банковских депозитов. Оказалось, что уровень депозитов населения стабильно растет во всех рассматриваемых странах: Литве, Латвии, Эстонии, как и во всей еврозоне. Из данных следует, что депозиты в Эстонии увеличиваются быстрее, чем во многих других странах ЕС, и за последнее десятилетие их стоимость выросла почти в два раза.