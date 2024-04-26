Аркадий Попов покидает Таллиннское горсобрание

„Вчера, 25.04.2024, я с тяжелым сердцем подписал заявление о прекращении моих полномочий депутата Таллиннского Горсобрания.Я принял для себя решение, что в сложившейся турбулентной политической ситуации я, как руководитель крупного медицинского учреждения, не могу позволить себе сидеть на двух стульях одновременно - находясь в оппозиции, активно критикуя инициативы правящей коалиции в Таллинне, а с другой стороны, реализовывать реформы системы здравоохранения, запланированные владельцем больницы, то есть городом. Убежден, что политическая деятельность руководителя больницы не должна влиять на жизнь и развитие медицинского учреждения. Мне пришлось выбирать между ролями муниципального политика и медика, и я решил, что как врач буду более полезен обществу.

Я от всего сердца благодарен избирателям за доверенный мне мандат и уверяю вас, что ваши голоса не пропадут даром. Хоть я и не являюсь членом Центристской партии, но баллотировался на выборах по списку Центристской партии и поэтому передаю свои полномочия в Таллиннской городской думе новому коллеге из фракции Центристской партии. Хочу поблагодарить коллег по фракции за продуктивное и приятное сотрудничество – для меня это был бесценный опыт. Желаю всем членам Таллиннского Горсобрания успехов, мудрости и достойного представительства избирателей“, - написал Попов.

В Таллиннской городской избирательной комиссии подтвердили, что Попова в горсобрании заменит Владимир Афанасьев (Центристская партия), который работает в Северо-Эстонской региональной больнице.

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