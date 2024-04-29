Преступники крадут первые издания Пушкина и Гоголя. Эстонская полиция задержала еще одного подозреваемого

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В четырех странах ЕС, в том числе Эстонии, а также в Грузии задержали девятерых членов преступной группы, которые подозреваются в краже антикварных и редких книг из европейских библиотек. Основной интерес злоумышленников — первые издания Пушкина и Гоголя.
Задержанные занимались хищением из национальных и исторических библиотек разных стран. Затронуло это и Эстонию, когда в Тарту пропало восемь книг на десятки тысяч евро. Как преступникам удалось без подозрений выносить редчайшие книги из библиотек, какое наказание понесут и почему краденные книги вернуть назад практически невозможно? Подробности — в RusDelfi.