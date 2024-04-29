Преступники крадут первые издания Пушкина и Гоголя. Эстонская полиция задержала еще одного подозреваемого

Задержанные занимались хищением из национальных и исторических библиотек разных стран. Затронуло это и Эстонию, когда в Тарту пропало восемь книг на десятки тысяч евро. Как преступникам удалось без подозрений выносить редчайшие книги из библиотек, какое наказание понесут и почему краденные книги вернуть назад практически невозможно? Подробности — в RusDelfi.

Сотрудники Европола при содействии своих коллег из Евроюста провели 24 апреля совместную операцию в Грузии и Латвии, в ходе которой были задержаны четверо граждан Грузии, подозреваемых в краже антикварных и редких книг из библиотек по всей Европе. Накануне операции еще трое подозреваемых были арестованы в Эстонии, Франции и Литве, а еще двое подозреваемых находились под судебным надзором во Франции.