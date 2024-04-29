Суда придется переоборудовать. Министерство запрашивает на это десятки миллионов евро

Исходя из международного соглашения, судоходство тоже должно стать климатически нейтральным. Поэтому судовладельцам придется сделать свои суда более экологичными, то есть перейти на менее загрязняющие виды топлива.
Исходя из вышесказанного, Министерство климата хочет ходатайствовать о получении из государственного бюджета будущего года 11 миллионов евро, в 2026 году 16 миллионов и в 2027 году уже 26 миллионов. К тому же в целях поддержки модернизации судов нужно будет произвести единовременную инвестицию, размер которой, по предварительным оценкам, может составлять четыре миллиона евро. Однако может случиться и так, что цена вопроса превысит даже 10 миллионов евро — по словам вице-канцлера Министерства климата по мореходству и водной среде Каупо Ляэнеранда, многие детали еще открыты. Но об одном он говорит уверенно: эти расходы потом многократно вернут деньги эстонской экономике.