Суда придется переоборудовать. Министерство запрашивает на это десятки миллионов евро

Исходя из вышесказанного, Министерство климата хочет ходатайствовать о получении из государственного бюджета будущего года 11 миллионов евро, в 2026 году 16 миллионов и в 2027 году уже 26 миллионов. К тому же в целях поддержки модернизации судов нужно будет произвести единовременную инвестицию, размер которой, по предварительным оценкам, может составлять четыре миллиона евро. Однако может случиться и так, что цена вопроса превысит даже 10 миллионов евро — по словам вице-канцлера Министерства климата по мореходству и водной среде Каупо Ляэнеранда, многие детали еще открыты. Но об одном он говорит уверенно: эти расходы потом многократно вернут деньги эстонской экономике.