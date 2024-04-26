ФОТО | Алар Карис назначил Пирет Хартман министром регионального развития(3)
В пятницу (26 апреля) в первой половине дня президент Эстонии Алар Карис встретился в своей резиденции в Кадриорге с премьер-министром Каей Каллас и Пирет Хартман.
Кая Каллас (Партия реформ) предложила главе государства назначить министром регионального развития Пирет Хартман (Социал-демократическая партия). Карис подписал приказ о назначении ее в должность. Теперь Хартман предстоит принести присягу в Рийгикогу, но это уже формальность.
Прежнего министра регионального развития Мадиса Калласа президент Эстонии освободил от должности 16 апреля.
Мадис Каллас объяснил свое решение тем, что поставленные им при вступлении в должность цели так и не были достигнуты в полном объеме.
„Принимая пост министра, я был полон желания бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с земледельцами, производителями продуктов питания и людьми в сельской местности, я еще больше понял, насколько важно сейчас сделать так, чтобы жизнь в сельской местности не вымерла окончательно, - прокомментировал министр регионального развития Каллас. - Я почувствовал эту ответственность, когда приехал с Сааремаа, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, чувствую, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были выполнены в полной мере“.
Мадис Каллас продолжит работу в Рийгикогу. Должность министра регионального развития Каллас занимал с 17 апреля 2023 года по 16 апреля 2024 года.
По словам Пирет Хартман, борьба с несправедливостью всегда имела для нее большое значение.
„Как кандидат на пост министра регионального развития могу сказать, что для меня предложение занять этот пост – большая честь. Я всегда выступала против несправедливости. В Эстонии есть региональное неравенство, однако хорошо оплачиваемые рабочие места, прибыльное предпринимательство и хорошее транспортное сообщение помогают его уменьшить. Поддерживаю доведение до конца запущенной Мадисом Калласом так называемой программы „Робин Гуд“ и считаю нужным активно продолжать реформу сферы общественного транспорта“, – сказала Пирет Хартман перед назначением.
По ее словам, в сфере сельского хозяйства ее приоритетом станет подготовка нового финансового периода, чтобы у эстонских аграриев в Евросоюзе были справедливые условия работы.
До занятия поста министра Хартман возглавляла в Министерстве финансов отдел стратегии. В прошлом правительстве она занимала пост министра культуры, до этого работала вице-канцлером Министерства культуры.
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