ФОТО | Алар Карис назначил Пирет Хартман министром регионального развития

Кая Каллас (Партия реформ) предложила главе государства назначить министром регионального развития Пирет Хартман (Социал-демократическая партия). Карис подписал приказ о назначении ее в должность. Теперь Хартман предстоит принести присягу в Рийгикогу, но это уже формальность.

Прежнего министра регионального развития Мадиса Калласа президент Эстонии освободил от должности 16 апреля.

Мадис Каллас объяснил свое решение тем, что поставленные им при вступлении в должность цели так и не были достигнуты в полном объеме.

„Принимая пост министра, я был полон желания бороться за сельскую жизнь Эстонии и уменьшить региональное неравенство. Когда я вступил в должность и пообщался с земледельцами, производителями продуктов питания и людьми в сельской местности, я еще больше понял, насколько важно сейчас сделать так, чтобы жизнь в сельской местности не вымерла окончательно, - прокомментировал министр регионального развития Каллас. - Я почувствовал эту ответственность, когда приехал с Сааремаа, и сегодня, оглядываясь на прошедший год, чувствую, что цели, которые были поставлены при моем вступлении в должность, не были выполнены в полной мере“.

Мадис Каллас продолжит работу в Рийгикогу. Должность министра регионального развития Каллас занимал с 17 апреля 2023 года по 16 апреля 2024 года.

По словам Пирет Хартман, борьба с несправедливостью всегда имела для нее большое значение.

„Как кандидат на пост министра регионального развития могу сказать, что для меня предложение занять этот пост – большая честь. Я всегда выступала против несправедливости. В Эстонии есть региональное неравенство, однако хорошо оплачиваемые рабочие места, прибыльное предпринимательство и хорошее транспортное сообщение помогают его уменьшить. Поддерживаю доведение до конца запущенной Мадисом Калласом так называемой программы „Робин Гуд“ и считаю нужным активно продолжать реформу сферы общественного транспорта“, – сказала Пирет Хартман перед назначением.