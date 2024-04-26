Полиция ищет пропавшую в Таллинне 13-летнюю Ирину

Ирина 22 апреля вечером ушла из приюта и не вернулась. Девочка может передвигаться в районе Копли или Ласнамяэ.

Рост девочки - приблизительно 163 см, она среднего телосложения, у нее темные волосы. Уходя из дома, она была одета в одежду темного цвета.

Полиция просит всех, кто видел Ирину или у кого есть информация о ее возможном местонахождении, сообщить об этом по номеру экстренной помощи 112.

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