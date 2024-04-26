Закроют ли православные храмы? А священников вышлют? В чем виноват патриарх Кирилл? Отвечает Министерство внутренних дел

Одно из желаемых решение: объединение с Апостольской православной церковью. „Для государства это было бы лучшим исходом. Епископы с одной, с другой стороны тоже говорят, что в стране должна быть одна православная церковь. Для нас так было бы лучше, общество станет сплоченным. Но это должна решить православная церковь, наверняка, есть и другие варианты. Мы лишь просим оборвать связи с Москвой“.

Женский монастырь, как и храм Александра Невского, напрямую подчиняются Москве. Хотя раньше оба относились к Константинопольскому патриархату. „Их не закроют. Да, министр сказал, что если не получится договориться, то мы прибегнем к принудительной ликвидации юридического лица. Но это крайняя мера. К тому же, это не значит, что церковь или монастырь повесят замки на дверь, они продолжат работу, но с другими юридическим лицом“, - добавил Кюйт.

МВД постоянно подчеркивает, что на работу церкви данная ситуация повлиять не должна. Службы будут проводиться, священники продолжат работу, церкви никто не закрывает. Однако на этой неделе в социальных сетях распространилась ложная информация, что „во вторник культурная комиссия решит, закроют ли Пюхтицкий монастырь в Куремяэ“.

Когда началась война в Украине в 2022 году патриарх неоднократно поддерживал Владимира Путина. Он освятил войну против Украины. Эстонское общество задалось вопросом, как подобная организация может действовать в Эстонии?

Цель: объяснить позицию правительства и конкретно министерства по поводу связей Эстонии с Московским патриархатом. Причина: высказывания патриарха Кирилла о священной войне против Украины и Запада. „Это было последней каплей. Это значит, наши православные должны бороться против Эстонии, - говорит Райво Кюйт. - Нам важно, чтобы все священники понимали, какая ситуация сложилась. Мы живем не в мирное время“.

На этой неделе Министерство внутренних дел встречалось с приходами Эстонской православной церкви Московского патриархата (ЭПЦ МП). Во вторник министр Лаури Ляэнеметс побывал в Пюхтицком монастыре, в среду вице-канцлер Райво Кюйт поговорил с таллиннскими приходами, в четверг был в Раквере, Нарве и Синимяэ.

Среди прихожан православной церкви распространяются слухи о закрытии храмов и гонении на священников. Сносить или закрывать никто ничего не будет, церкви продолжат службы, заверил вице-канцлер по делам религии Райво Кюйт.

Эпископ ЭПЦ МП Даниил говорит, что сейчас финансово церковь не зависит от Москвы. Связи только канонические. То есть к ним не поступает заданий говорить о „священной войне на Украине“, и патриарх Кирилл не говорит, что им делать. „Это неправда. Нужно посмотреть устав церкви, чтобы понять, как они работают. Например, патриарх Кирилл выбирает митрополитов. В нашем случае патриарх выбрал митрополита Евгения. Патриарх утверждает кандидатов, затем утверждает выбранного кандидата или ему нужного кандидата. Если бы мы говорили о демократичной стране, то тут проблем никаких нет. Если мы говорим о режиме, то тут уже возникают проблемы. Все мы знаем, что РПЦ связана с путинским режимом, поэтому тут возникает опасность“, - считает представитель МВД.

В то же время настоятельница Пюхтицкого монастыря Филарета сказала, что они самостоятельно не могут оборвать связи с Московским патриархатом. У них нет на это права. Эстонское государство должно лично обратиться с этим требованием к патриарху Кириллу.

„Получается, они все-таки зависят от Москвы? Раз самостоятельно не могут решить этот вопрос? Это меня немного тревожит. Такая обратная связь - либо непонимание серьёзности дела, либо не хотят понимать важность этого вопроса. Это уже вопрос ценностей страны, в которой я служу.

У священников должна быть уверенность и храбрость в этом вопросе. Подчеркну, государство не предписывает, что им нужно делать после обрубания связей с Москвой. Мы не говорим, как конкретно нужно поступать. Нам важно, чтобы священники оставались священниками. Но связи с Московским патриархатом должны быть оборваны“.

Государство напрямую общаться с патриархом Кириллом не будет. „Мы не будем говорить с человеком, который призывает людей воевать“, - уверен Кюйт.

Если Рийгикогу все-таки признает Московский патриархат организацией, поддерживающей терроризм, то представитель МВД призывает сохранять спокойствие. „Подчеркну: Эстония не воспринимает православных, как террористов или поклонников войны. Нам главное отрезать связи с Московским патриархатом, - утверждает Кюйт. - Люди стали жертвами этой ситуации. Да, это несправедливо. Мы уважаем каждую конфессию. У нас светское государство. Каждый выбирает сам, верить в бога или нет, в какую церковь ходить. Все церкви будут открыты, все службы будут проводиться“.

В середине мая министерство пригласит представителей православных церквей за стол переговоров. „Будем искать компромисс, чтобы Москва и Кремль не могли влиять на происходящее в Эстонии. После этого будем двигаться дальше. Мы должны найти правильное решение, чтобы православные спокойно жили дальше“.

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