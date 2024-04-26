Новости Эстонии
26.04.2024, 11:16

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | К нам возвращается тепло, а вместе с ним кратковременные дожди

 
Грозовые и дождевые облака в Вильяндимаа.
Грозовые и дождевые облака в Вильяндимаа.
ФОТО: Kenno Soo | Delfi Meedia

Область низкого давления, определяющая погоду в Эстонии, смещается в сторону Финляндии, начнет усиливаться гребень высокого давления, пишет издание Maaleht.

В пятницу, 26 апреля, влияние области низкого давления, медленно смещающейся через южную часть Финляндии в сторону Ботнического пролива, ослабеет. Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер. Днем температура воздуха составит 7-13, на побережье местами 5 градусов.

В ночь на субботу ожидается незначительная и переменная облачность. Кое-где пройдут кратковременные дожди, возможен мокрый снег. Местами возможен туман. Ветер переменных направлений будет дуть со скорость 1-7, на островах и побережье преимущественно западных направлений 3-9 м/с, к утру сменит направление на южное. Температура воздуха -2..+3 градуса.

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