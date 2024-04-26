26.04.2024, 11:16
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | К нам возвращается тепло, а вместе с ним кратковременные дожди
ФОТО: | Delfi Meedia
Область низкого давления, определяющая погоду в Эстонии, смещается в сторону Финляндии, начнет усиливаться гребень высокого давления, пишет издание Maaleht.
В пятницу, 26 апреля, влияние области низкого давления, медленно смещающейся через южную часть Финляндии в сторону Ботнического пролива, ослабеет. Местами пройдут кратковременные дожди. Будет дуть умеренный юго-западный и южный ветер. Днем температура воздуха составит 7-13, на побережье местами 5 градусов.