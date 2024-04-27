Bolt о новой директиве о работе на интернет-платформе: до половины работников могут потерять доход

Директива направлена на то, чтобы с работающими через цифровые платформы людьми заключались правильные и справедливые трудовые договоры. Сейчас из-за неверного определения состояния трудовой занятости 5,5 миллиона людей, которые работают через платформы, лишаются договорных и социальных льгот, на которые они имели бы право. Страны-члены ЕС должны позаботиться о том, чтобы работающие через цифровые платформы люди впредь по умолчанию считались работниками предприятия, а не физическими лицами-предпринимателями.

Во время голосования в Европарламенте за новые правила проголосовали 554 депутата, 56 были против, 24 воздержались. Директиву должен окончательно одобрить Совет ЕС, после его она будет опубликована в „Вестнике Евросоюза“, и у стран-членов ЕС будет два года на то, чтобы начать выполнять правила.

Водители и курьеры предпочитают работать на себя

Как сказала Delfi Ärileht пресс-секретарь компании Bolt Лийзи Мария Алексиус, каждая страна-член ЕС станет применять директиву о работе на платформах в соответствии со своим законодательством, сейчас слишком рано говорить об этом по существу. „Водители и курьеры, как показали опросы, ясно выразили свое желание быть собственными работодателями, и мы надеемся, что страны-члены ЕС при разработке национальных законов оставят работникам платформ возможность сохранять самостоятельность, которую они высоко ценят“, - добавила она.

По мнению Алексиус, если директива будет реализована в полной мере, до половины работников платформ могут потерять свой доход.

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