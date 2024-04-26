Сегодня цена электричества на бирже опустилась до самой низкой на этой неделе отметки

Речь идет о самой низкой цене на этой неделе, выясняется из данных торговой площадки. В понедельник и четверг стоимость электроэнергии составляла около 9,6 цента, а во вторник и среду была выше 10 центов за киловатт-час.

На минувшей неделе средняя цена электроэнергии в эстонской ценовой зоне на бирже Nord Pool составила 7,9 цента за киловатт-час, что почти в три раза дороже, чем неделей ранее.

Читайте RusDelfi там, где вам удобно. Подписывайтесь на нас в Facebook, Telegram, Instagram и даже в TikTok.