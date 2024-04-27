Вам навязывают услугу или товар? Сообщите в Департамент защиты прав потребителей

Департамент собирает информацию об агрессивных коммерческих практиках в телефонном маркетинге. По законодательству коммерческая практика является агрессивной, если она притесняет или чрезмерно влияет на потребителя, тем самым существенно ограничивая свободу выбора потребителя или влияя на его поведение в отношении товара или услуги, заставляя потребителя принять решение о заключении сделки, которое он в противном случае не принял бы. Чрезмерное влияние - это использование более сильного положения продавца товара или услуги для оказания давления на потребителя образом, который существенно ограничивает его способность сделать осознанный выбор.

Агрессивные коммерческие практики запрещены к использованию и к ним относятся, например:

1. Излишнее влияние

Продавец постоянно делает предложения, которые потребитель не запрашивал. В частности, продавец может оказывать чрезмерное давление, ссылаясь на временные рамки, с целью побудить потребителя к принятию поспешных решений. Кроме того, для убеждения потребителя могут намеренно использоваться различные несчастные случаи или другие серьезные, или особые обстоятельства.

2. Взимание платы за незаказанные товары или услуги

Потребителю присылают товары или оказываются услуги, которые он не заказывал, а затем требуют за них плату.

3. Договорная ловушка

Потребителю устанавливаются обременительные или непропорциональные препятствия для осуществления и использования его законных прав. Например, делают все, чтобы юридически или практически было очень сложно или обременительно отказаться от договора.

4. Обещание приза с «крючком»

У потребителя создается ложное впечатление, что он уже выиграл или выиграет приз, или иное эквивалентное благо после определенных действий, хотя на самом деле никакого приза или иного эквивалентного блага нет или для его получения требуются дополнительные расходы.