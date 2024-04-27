Самые частые повреждения у автомобилей весной — сколы на стеклах

По оценке менеджера фонда дорожного страхования по рассмотрению ущерба Тоомаса Пайо, в Эстонии ремонтируется лишь десятая часть автомобильных стекол – в подавляющем большинстве случаев их просто заменяют на новые. „Весной часто возникают сколы на автомобильных стеклах. Если при ремонте стекла образуется лишь около трех граммов отходов, то при его замене – более 14 килограммов. Так же как мы сортируем мусор, чтобы не загрязнять природу, мы могли бы предпочитать ремонт автомобильных стекол“, отметил Пайо.

В 2023 году повреждения автомобильных стекол составили 37 процентов от всех страховых случаев каско.

По словам Пайо, ремонт автомобильного стекла обычно позволяет добиться результата, практически неотличимого от замены стекла. „Часто сколы на автомобильных стеклах возникают весной и тогда ежедневно регистрируется 100 страховых случаев каско, которые связанны именно с повреждением автомобильных стекол. Когда вы сдаете машину в автосервис, спросите, можно ли отремонтировать стекло вместо его замены. Клиенты страховых компаний часто опасаются, что в случае ремонта поврежденного стекла гарантия на транспортное средство перестанет действовать, но это не так. К тому же ремонт стекла выгоден и отсутствием применения собственной ответственности при каско“, пояснил Пайо.

Углеродный след автомобильного стекла рассчитывается путем измерения общего количества углекислого газа (CO2) и других парниковых газов. По данным занимающейся стеклами компании Carglass®, средний углеродный след при замене лобового стекла составляет 82,3 кг. При этом средний углеродный след при ремонте скола составляет всего 16,4 кг.