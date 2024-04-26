В Таллинне водитель сбил ребенка на неэлектрическом самокате и скрылся с места происшествия

25 апреля в 16:25 в Таллинне на перекрестке улиц Нарва и Йыэ произошло ДТП, где по предварительным данным 20-летняя женщина, ехавшая на электрическом самокате, нарушила правила дорожного движения и получила удар от автомобиля Mitsubishi Pajero, которым управляла 34-летняя женщина. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В 18:34 произошло ДТП в Таллинне рядом с домом по адресу Таммсааре теэ 67 - водитель, личность которого не установлена, на автомобиле Toyota Yaris Hybrid сбил 10-летнюю девочку, которая двигалась на неэлектрическом самокате. Водитель покинул место происшествия. Ребенок был доставлен в больницу на осмотр.

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