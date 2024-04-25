Партия Isamaa рассматривает кандидатуру Анны Леванди на пост старейшины Хааберсти

Пресс-секретарь Isamaa Вильяр Воог подтвердил, что с Анной Леванди по поводу ее кандидатуры общались. Однако он подчеркнул, что рассмотрение и утверждение кандидатов состоится завтра, в пятницу, на собрании правления партийного отделения Хааберсти.

Заместитель руководителя таллиннского округа Isamaa Рийна Солман того факта, что на пост старейшины рассматривается кандидатура Леванди, не подтвердила. Она отметила, что партия Isamaa по поводу баллотирования в старейшины общалась со многими людьми, и было бы неправильно поименно их объявлять до завтрашнего дня. По ее словам, есть опасность, что это может повлиять на процесс выдвижения кандидатур.

Собрание руководства окружного отделения Isamaa состоится в пятницу с началом в 16 часов, где и будут представлены кандидаты.

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