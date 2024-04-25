Мэр Нарвы все же решил поехать в Таджикистан

На организованной Нарвской горуправой встрече с нарвитянами 22 апреля Яан Тоотс уклончиво говорил о своей поездке в Таджикистан, будучи якобы не совсем уверенным в ее необходимости. Также он говорил нарвитянам, что если и поедет туда, то без удовольствия, так как не любит далеко и долго ездить.