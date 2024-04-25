Мэр Нарвы все же решил поехать в Таджикистан(14)
Мэр Нарвы Яан Тоотс (Центристская партия) подписал 25 апреля распоряжение, согласно которому он на несколько дней отправляется с визитом в Республику Таджикистан.
Заявленная цель визита - развитие экономических отношений между Нарвой и Таджикистаном, передает rus.err.ee со ссылкой на "Северное побережье".
На организованной Нарвской горуправой встрече с нарвитянами 22 апреля Яан Тоотс уклончиво говорил о своей поездке в Таджикистан, будучи якобы не совсем уверенным в ее необходимости. Также он говорил нарвитянам, что если и поедет туда, то без удовольствия, так как не любит далеко и долго ездить.
Ранее новость о возможном открытии 9 мая в Нарве „Торгового дома Таджикистана“, которому должна предшествовать поездка Тоотса в Душанбе, вызвала озабоченность у оппозиционных политиков крупнейшего города Ида-Вирумаа.
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