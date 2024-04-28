ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Сколько можно брать подработок и получать денег, будучи зарегистрированным в качестве безработного?

Введенная четыре года назад поправка о том, что при регистрации в качестве безработного не обязательно ничего не делать, а можно выполнять небольшой объем работы, стала долгожданным изменением, которое сразу же привлекло внимание людей. Издание Ärileht поговорило с руководителем услуги Кассы по безработице по консультированию, направленному на поиск работы, Мариной Радик о том, сколько работы можно выполнять и как все это устроено.