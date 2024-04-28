Экономика
28.04.2024, 20:02

ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ | Сколько можно брать подработок и получать денег, будучи зарегистрированным в качестве безработного?

 
Delfi Ärileht
Например, можно раскладывать продукты в магазине. Иллюстративное фото.
Например, можно раскладывать продукты в магазине. Иллюстративное фото.
ФОТО: Colleen Michaels | Shutterstock.com via PuzzlePix

Введенная четыре года назад поправка о том, что при регистрации в качестве безработного не обязательно ничего не делать, а можно выполнять небольшой объем работы, стала долгожданным изменением, которое сразу же привлекло внимание людей. Издание Ärileht поговорило с руководителем услуги Кассы по безработице по консультированию, направленному на поиск работы, Мариной Радик о том, сколько работы можно выполнять и как все это устроено.

„Нет никаких ограничений на то, в какой области или по какой профессии вы можете работать, - говорит Радик. - Например, вы можете поехать в университет в качестве приглашенного профессора или несколько дней подработать через GoWorkaBit“.

Подработка - это скорее нерегулярная и необычная работа, а не заранее запланированная“, - говорит Радик. Важно, чтобы люди сами сообщали в Кассу по безработице о своей деятельности - это можно сделать онлайн, по электронной почте или по телефону. В уведомлении следует указать, как долго вы планируете работать и какова будет зарплата.

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