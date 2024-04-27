„Город разрушает наш бизнес“. Дополнительные сборы съедают доходы рестораторов

Meriton Old Town Garden - одно из многих учреждений, которые вынуждены платить городу за использование террас в летний период. Хотя Касак не раскрывает точную сумму, он признает, что сумма для них очень велика. Еще больше осложняет ситуацию городской проект „Зеленый след“. „В рамках своего „зеленого“ проекта город создает на Ратушной площади парк, что из-за чего жизнь в ресторанах затихает. Это означает, что на наши террасы приходит не так много людей, или, другими словами, город создает конкуренцию между платными террасами и бесплатными местами для сидения“, - говорит он. По поводу этой проблемы они обращались и к городским властям, но надежды на снижение платы за террасы пока нет. Вместо этого городские власти планируют создать больше бесплатных мест для отдыха.