27.04.2024, 16:58
Активистка - Кае Каллас: „Провокационные заявления и выпады в сторону РПЦ – это не сдерживание, а приманка. Вы зовете на нашу землю войну!“(65)
ФОТО: | Delfi Meedia
На встрече в начале недели премьер-министр Кая Каллас сообщила вырусцам, что Путин сумасшедший и что Rail Baltic нужна для военной мобильности, попросила людей не верить слухам и заявила, что не все стали гомосексуалами. Большой репортаж о встрече с местными жителями - от Maaleht.
За десять минут до начала встречи с народом премьер-министр Кая Каллас с улыбкой входит в малый зал культурного центра в Выру. Ее ждут несколько человек. Среди них Эльмер Хырак, местный житель, связанный с EKRE. Начинается разговор, и сразу видно, что они „старые друзья“.