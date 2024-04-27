Активистка - Кае Каллас: „Провокационные заявления и выпады в сторону РПЦ – это не сдерживание, а приманка. Вы зовете на нашу землю войну!“

За десять минут до начала встречи с народом премьер-министр Кая Каллас с улыбкой входит в малый зал культурного центра в Выру. Ее ждут несколько человек. Среди них Эльмер Хырак, местный житель, связанный с EKRE. Начинается разговор, и сразу видно, что они „старые друзья“.