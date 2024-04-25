Новости Эстонии
25.04.2024, 13:12

Усидеть на двух стульях. Кандидат в председатели городского собрания Тоомас Круусимяги: я продолжу работу и на посту директора Английского колледжа

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„Одно другому не мешает и одно другого не исключает“, - говорит Круусимяги о двух ответственных должностях.
„Одно другому не мешает и одно другого не исключает“, - говорит Круусимяги о двух ответственных должностях.
ФОТО: Argo Ingver | Delfi Meedia

Много лет занимающий свой пост директор Таллиннского английского колледжа Тоомас Круусимяги в результате недавней рокировки Партии реформ может стать и председателем Таллиннского городского собрания. Его кандидатуру предложил Пяртель-Пеэтер Пере.

В субботу, 13 апреля, Пере подтвердил Delfi, что кандидатом на должность председателя собрания будет выдвинут Сандер Андла, нынешний пресс-секретарь партии и депутат городского собрания. Однако уже 17 апреля Пере разослал своим однопартийцам письмо, в котором сообщил, что горсобрание возглавит Тоомас Круусимяги. Последний в настоящее время является членом собрания и состоит в Партии реформ с 2010 года.

Для многих Круусимяги является символом Таллиннского английского колледжа. С 1991 по 1999 год он был заместителем директора, а с 1999 года сам стал его директором.

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