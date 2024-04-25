Усидеть на двух стульях. Кандидат в председатели городского собрания Тоомас Круусимяги: я продолжу работу и на посту директора Английского колледжа

В субботу, 13 апреля, Пере подтвердил Delfi, что кандидатом на должность председателя собрания будет выдвинут Сандер Андла, нынешний пресс-секретарь партии и депутат городского собрания. Однако уже 17 апреля Пере разослал своим однопартийцам письмо, в котором сообщил, что горсобрание возглавит Тоомас Круусимяги. Последний в настоящее время является членом собрания и состоит в Партии реформ с 2010 года.