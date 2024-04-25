Еще одна возможность подтянуть эстонский: национальный музей приглашает на курс для изучения языка и культуры 

Курс включает пять занятий, которые проводятся в течение двух месяцев. Каждое из занятий позволит больше говорить по-эстонски, а также взглянуть на Эстонию с разных сторон, чтобы лучше понимать как друг друга, так и нашу общую культуру. Занятия будут охватывать широкий спектр тем – язык, история, государственность и наследие предков. Для практического освоения эстонского языка будут рассмотрены культурные различия и взаимосвязи, будут обсуждаться животрепещущие темы.

Координатор Эстонского национального музея по связям с общественностью Айви Росс: «Эстонский национальный музей – это музей для всех людей, живущих в Эстонии. С помощью этого курса мы хотели бы предложить возможность попрактиковаться в эстонском языке и познакомиться с культурой в непринужденной обстановке. Мы очень надеемся, что участие в курсе поможет более свободно общаться на эстонском языке на актуальные для всех нас темы».

Группа в Тарту приступит к занятиям уже на этой неделе, 27 апреля, а группа в Пярну – 10 мая. Группы завершат занятия общей встречей, которая пройдет 22 июня.

В каждую группу набирается до 50 человек. На курсы приглашаются взрослые, владеющие эстонским зыком на уровне А2.

С программой курса можно ознакомиться на домашней странице музея https://www.erm.ee/et/kursus-Eesti-kultuuriruum. Зарегистрироваться на курс можно через среду самообслуживания Фонда интеграции на странице www.integratsioon.ee.

Программа финансируется проектом Европейского социального фонда+ «Деятельность по поддержке преподавания эстонского языка и гражданского воспитания»

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