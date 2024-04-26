DPD увеличивает сеть посылочных автоматов в странах Балтии до 1100

„На сегодняшний день DPD уже владеет второй по величине сетью посылочных автоматов в Эстонии, а с добавлением новых мы становимся еще ближе к людям. Посылочные автоматы DPD находятся в пределах 2 километров от 81 процента жителей Эстонии, то есть для значительной части населения автоматы DPD находятся в нескольких минутах ходьбы. Постоянно обновляющаяся и расширяющаяся сеть в странах Балтии и Европы обеспечивает как внутренний рынок, так и международные услуги по доставке посылок в каждый уголок Эстонии“, — говорит Ремо Кирсс, генеральный директор DPD Eesti.

Важную роль в добавлении посылочных автоматов и постоянном расширении сети играет ежегодный рост объемов электронной коммерции и дизайн услуги, соответствующий ожиданиям и образу жизни потребителей. „Решения по доставке посылок, которые были применены к потребностям местного рынка и включают получение и отправку посылок в удобном для потребителя месте, становятся все более популярными по всей Европе“, — сказал Кирсс.

Согласно последнему опросу, проведенному по заказу DPD, 83% жителей Эстонии предпочитают для получения и отправки посылок посылочные автоматы. В сравнении европейских стран по популярности посылочных автоматов за Эстонией следуют Литва, Латвия и Польша. Согласно тому же исследованию, было обнаружено, что интернет-покупатели используют в среднем до двух разных способов доставки для получения своих покупок. Поэтому важно иметь разные способы доставки – будь то доставка в почтовый автомат или домой.

Посылки можно отправлять по всей Европе