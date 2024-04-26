DPD увеличивает сеть посылочных автоматов в странах Балтии до 1100(2)
В этом году логистическая компания DPD установит в Эстонии 40 новых посылочных автоматов. В Латвии будет 49, в Литве – 75. Благодаря этому сеть посылочных автоматов DPD в странах Балтии вырастет до 1100. Размер инвестиций составляет почти 4 миллиона евро.
„На сегодняшний день DPD уже владеет второй по величине сетью посылочных автоматов в Эстонии, а с добавлением новых мы становимся еще ближе к людям. Посылочные автоматы DPD находятся в пределах 2 километров от 81 процента жителей Эстонии, то есть для значительной части населения автоматы DPD находятся в нескольких минутах ходьбы. Постоянно обновляющаяся и расширяющаяся сеть в странах Балтии и Европы обеспечивает как внутренний рынок, так и международные услуги по доставке посылок в каждый уголок Эстонии“, — говорит Ремо Кирсс, генеральный директор DPD Eesti.
Важную роль в добавлении посылочных автоматов и постоянном расширении сети играет ежегодный рост объемов электронной коммерции и дизайн услуги, соответствующий ожиданиям и образу жизни потребителей. „Решения по доставке посылок, которые были применены к потребностям местного рынка и включают получение и отправку посылок в удобном для потребителя месте, становятся все более популярными по всей Европе“, — сказал Кирсс.
Согласно последнему опросу, проведенному по заказу DPD, 83% жителей Эстонии предпочитают для получения и отправки посылок посылочные автоматы. В сравнении европейских стран по популярности посылочных автоматов за Эстонией следуют Литва, Латвия и Польша. Согласно тому же исследованию, было обнаружено, что интернет-покупатели используют в среднем до двух разных способов доставки для получения своих покупок. Поэтому важно иметь разные способы доставки – будь то доставка в почтовый автомат или домой.
Посылки можно отправлять по всей Европе
В Латвии и Литве также предпочитают забирать посылку в посылочном автомате. „Поскольку многие местные интернет-магазины продают или начинают продавать по всей Балтии, спрос на единую и хорошо функционирующую сеть высок. Из сети DPD посылки можно отправлять и по странам Балтии, а также по Европе. Уже сегодня самая плотная сеть включает в общей сложности более 100 000 пунктов выдачи посылок по всей Европе, компании могут использовать посылочные автоматы для расширения своего э-бизнеса и выхода на новые рынки“, — пояснил Кирсс.
DPD – второй по величине поставщик услуг в Эстонии с сетью посылочных автоматов, из которых посылки можно отправлять и получать по всей Европе.
DPD Eesti — ведущий поставщик услуг доставки посылок и решений для э- коммерции в Эстонии и Европе, обслуживающий как частных, так и бизнес-клиентов в Эстонии с помощью почти 265 курьерских транспортных средств (50 из которых являются полностью электрическими фургонами и 2 автомобилями, работающими на сжатом природном газе). В DPD работает более 560 человек. На данный момент в Эстонии 300 посылочных автоматов DPD. Владелец DPD, Geopost, является первой глобальной компанией по доставке посылок, у которой есть краткосрочные и долгосрочные цели по сокращению выбросов CO2, одобренные Инициативой по научным целям (SBTi).