ФОТО | В многоквартирном доме случился пожар, 77-летнюю хозяйку квартиры удалось спасти
В среду в Валга из горящей квартиры была спасена 77-летняя женщина.
Сообщение о вырывающихся из окна языках пламени на четвертом этаже жилого дома на улице Сепа в Валга поступило в центр тревоги в 8.21 утра.
Пожарные Валгаской спасательной команды, первыми прибывшие на место происшествия, вытащили из горящей квартиры женщину в бессознательном состоянии. Ее передали сотрудникам скорой помощи и доставили в больницу.
К сожалению, в квартире было много хорошо воспламеняющегося материала и мусора, что затрудняло спасательные работы. Очаг возгорания находился на кухне, которую в ходе тушения пришлось частично расчистить от хлама. Из квартир, расположенных рядом и над горящей квартирой, были эвакуированы три человека, их направили в машину скорой помощи для медицинского осмотра.
Инспектор Спасательного департамента рассказал, что пожар начался из-за неисправного электрического чайника, стоявшего в шкафу на кухне.
В квартире не было обнаружено ни одного дымового датчика, которые столь важны для спасения жизни людей.
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