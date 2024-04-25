ФОТО | В многоквартирном доме случился пожар, 77-летнюю хозяйку квартиры удалось спасти

Сообщение о вырывающихся из окна языках пламени на четвертом этаже жилого дома на улице Сепа в Валга поступило в центр тревоги в 8.21 утра.

Пожарные Валгаской спасательной команды, первыми прибывшие на место происшествия, вытащили из горящей квартиры женщину в бессознательном состоянии. Ее передали сотрудникам скорой помощи и доставили в больницу.

К сожалению, в квартире было много хорошо воспламеняющегося материала и мусора, что затрудняло спасательные работы. Очаг возгорания находился на кухне, которую в ходе тушения пришлось частично расчистить от хлама. Из квартир, расположенных рядом и над горящей квартирой, были эвакуированы три человека, их направили в машину скорой помощи для медицинского осмотра.

Инспектор Спасательного департамента рассказал, что пожар начался из-за неисправного электрического чайника, стоявшего в шкафу на кухне.

В квартире не было обнаружено ни одного дымового датчика, которые столь важны для спасения жизни людей.

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