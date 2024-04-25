ПРОГНОЗ ПОГОДЫ | Зона пониженного давления принесет в Эстонию обильные осадки

В четверг днем (25.04) будет облачно и дождливо, местами выпадет мокрый снег. К вечеру осадки станут реже. Дует восточный ветер 4-10 м/с, на северном побережье - северо-восточный 7-12 м/с, порывы могут достигать 17 м/с, во второй половине дня начиная с юга ветер начнет ослабевать и к вечеру на материке станет юго-восточным, на островах северным 3-9 м/с. Температура воздуха ожидается 3..7°C, на Юго-Востоке до 10°C.