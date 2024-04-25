ВИДЕО | Пресс-конференция правительства: государство поддержит переобучение работников сланцевого сектора

Пресс-конференцию начал Март Вырклаэв.

Правительство обновило и одобрило стратегию развития страны до 2035 года. Это производится ежегодно. Вносятся коррективы и дополнения. Изменения коснутся работников сланцевых предприятий, обращено внимание на то, чтобы у них была возможность переобучения.

Одобрен закон о Финансовой инспекции, изменения в законе связаны с кибербезопасностью.

Далее слово взяла Рийна Сиккут.

Она отметила, что правительство обновило стратегию развития страны до 2035 года и в сфере здравоохранения. Были рассмотрены вопросы лечения зубов, в частности, оплата протезов малообеспеченным жителям. Правительство рассмотрело вопрос охвата жителей Эстонии вакцинацией от различных болезней, в том числе по программе вакцинации.

Вопросы участникам конференции

Вопрос по зарплатам. Вырклаэв отметил, что правительство изучает вопрос экономии фонда зарплат в министерствах и ведомствах. Экономика восстанавливается медленно, чем надеялись. Поэтому правительство ежемесячно обсуждает Программу стабильности и корректирует свои планы.

Вопрос по бюджетной стратегии.

Сиккут сообщила, что обсуждение вопроса поиска новых источников доходов для покрытия дефицита бюджета (430 млн евро) на 2025 год продолжается.

Вырклаев отметил, что есть положительные моменты в экономике - зарплаты растут, инфляция снижается. Вопрос в том, наполнить бюджет с помощью налогов или с помощью экономии в государственном секторе. Министр сказал, что он поддерживает пересмотр расходов, но в то же время на миллиард наэкономить невозможно. По его словам, нам важно смотреть в долгосрочную перспективу, а не только на бюджет 2025 года.

Речь зашла о налогах как способа наполнения бюджета. Вырклаэв отметил, что не поддерживает ступенчатый налог. Сиккут сказала, что было бы справедливо ввести налог на оборону, чтобы это было понятно людям.

Смотрите трансляцию с синхронным переводом на русский язык в записи!

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