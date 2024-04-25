Очередной митинг „Моя Россия сидит в тюрьме“ пройдет в Таллинне

Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, ранее ставший жертвой отравления, был убит 16 февраля в заполярной колонии Харп. Владимир Кара-Мурза, личный враг Путина, дважды чудом выживший после отравления сотрудниками ФСБ, содержится в условиях, катастрофически опасных для его здоровья. Олег Орлов, 71-летний ветеран правозащитного движения, председатель правозащитного совета Мемориала, арестован за свою антивоенную позицию. Его в течение нескольких недель фактически лишали горячей пищи и достаточного сна. Илья Яшин, один из ведущих политиков демократического направления, отказавшийся уезжать из России, несмотря на многочисленные предупреждения, осужден за публичный рассказ о преступлениях российской армии в Буче. На днях он был в очередной раз направлен в штрафной изолятор. Женя Беркович, режиссерка и поэтка, содержится в тюрьме по абсурдному обвинению в оправдании терроризма за спектакль, ранее выигравший в России ряд театральных прямий. Нет сомнений, что реальная причина ее ареста - месть за ее антивоенные стихи. Лилия Чанышева, руководитель штаба Навального в Уфе, преследуется за участие в политической деятельности, которая на момент совершения „преступления“ была легальной даже по российским законам. На днях суд произвольно увеличил срок ее заключения с 7.5 до 9.5 лет. Андрей Пивоваров, один из лидеров демократического движения Санкт-Петербурга, находится в тюрьме с 2021 года.