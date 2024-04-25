Очередной митинг „Моя Россия сидит в тюрьме“ пройдет в Таллинне(18)
Организаторы митинга утверждают, что в современной России сложилась целая система преследования неугодных и несогласных. Во внесудебном порядке людей без всяких оснований объявляют „иностранными агентами“, „террористами“, „экстремистами“, что подразумевает стигматизацию, запрет на ряд профессий, ограничение возможности зарабатывать и тратить деньги, ограничение прав собственности.
Сотни людей, отказавшихся замолчать или уехать, продолжавших публично отстаивать свою антивоенную позицию, сидят сегодня в российских тюрьмах. Во многих случаях они находятся в невыносимых, пыточных условиях. Их здоровью и жизни угрожает опасность.
Лидер российской оппозиции Алексей Навальный, ранее ставший жертвой отравления, был убит 16 февраля в заполярной колонии Харп. Владимир Кара-Мурза, личный враг Путина, дважды чудом выживший после отравления сотрудниками ФСБ, содержится в условиях, катастрофически опасных для его здоровья. Олег Орлов, 71-летний ветеран правозащитного движения, председатель правозащитного совета Мемориала, арестован за свою антивоенную позицию. Его в течение нескольких недель фактически лишали горячей пищи и достаточного сна. Илья Яшин, один из ведущих политиков демократического направления, отказавшийся уезжать из России, несмотря на многочисленные предупреждения, осужден за публичный рассказ о преступлениях российской армии в Буче. На днях он был в очередной раз направлен в штрафной изолятор. Женя Беркович, режиссерка и поэтка, содержится в тюрьме по абсурдному обвинению в оправдании терроризма за спектакль, ранее выигравший в России ряд театральных прямий. Нет сомнений, что реальная причина ее ареста - месть за ее антивоенные стихи. Лилия Чанышева, руководитель штаба Навального в Уфе, преследуется за участие в политической деятельности, которая на момент совершения „преступления“ была легальной даже по российским законам. На днях суд произвольно увеличил срок ее заключения с 7.5 до 9.5 лет. Андрей Пивоваров, один из лидеров демократического движения Санкт-Петербурга, находится в тюрьме с 2021 года.
„Мы собираемся, чтобы выразить солидарность с узниками, потребовать их немедленного освобождения и привлечь внимание мировой общественности к репрессиям путинского режима. Мы считаем необходимым вводить санкции против российских судей, прокуроров и лиц, ответственных за преследования. Мы призываем к обмену российских политических заключенных, - сообщают организаторы митинга. - Мы также убеждены, что главная надежда на перелом ситуации в России связана с её возможным военным поражением. Мы призываем правительства западных стран немедленно нарастить военную и финансовую поддержку Украины до необходимого для ее победы уровня“.
Организаторы мероприятия: Reforum Space Tallinn, Russians Against War. Estonia.
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