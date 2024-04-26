УКРАИНЦЫ В ЭСТОНИИ ДВА ГОДА СПУСТЯ | В Украине люди делают покупки быстро и спонтанно, а эстонцы все долго обдумывают: с какими трудностями столкнулись беженцы, открывшие свой бизнес?

Игровые диваны и грант 12000 евро на развитие бизнеса

С Ириной Крашиной я встретилась в эстонском центре ярмарок в Таллинне - они с мужем представляли свою продукцию на выставке "Интерьер и дизайн". В Эстонии у них небольшое производство детских игровых диванов. Такая мебель сочетает кушетку для отдыха, полноценную кровать для ночного сна и игровой комплекс. В Украину этот тренд пришел во время ковида и до сих пор является довольно новым направлением. На эстонский же рынке подобная продукция попала только благодаря Ирине и ее мужу. Поэтому и приходится знакомить местных покупателей с новым продуктом - иначе на такие диваны просто не будет спроса.