Расследование крушения парома „Эстония“ продолжается. Центр расследования инцидентов: денег пока хватает

Руководитель Центр расследования инцидентов с безопасностью (OJK) Мярт Отс рассказал Delfi, что к настоящему времени три крупных тендера находятся на стадии, когда о некоторых из них уже объявлено, а о других будет объявлено в ближайшее время. Эти три крупных тендера касаются моделирования затопления „Эстонии“, поломки аппарели и пробоя иллюминаторов судна.