Новости Эстонии
25.04.2024, 09:51

Расследование крушения парома „Эстония“ продолжается. Центр расследования инцидентов: денег пока хватает

 
Доставка носовой аппарели парома в Эстонию
Доставка носовой аппарели парома в Эстонию
ФОТО: Andres Putting | Delfi Meedia

Расследование обстоятельств затопления парома „Эстония“ началось с моделирования различных этапов крушения.

Руководитель Центр расследования инцидентов с безопасностью (OJK) Мярт Отс рассказал Delfi, что к настоящему времени три крупных тендера находятся на стадии, когда о некоторых из них уже объявлено, а о других будет объявлено в ближайшее время. Эти три крупных тендера касаются моделирования затопления „Эстонии“, поломки аппарели и пробоя иллюминаторов судна.

Отс заверил, что для расследования крушения „Эстонии“ больше денег не требуется и что имеющихся ресурсов вполне достаточно.

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