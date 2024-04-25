25.04.2024, 09:51
Расследование крушения парома „Эстония“ продолжается. Центр расследования инцидентов: денег пока хватает
ФОТО: | Delfi Meedia
Расследование обстоятельств затопления парома „Эстония“ началось с моделирования различных этапов крушения.
Руководитель Центр расследования инцидентов с безопасностью (OJK) Мярт Отс рассказал Delfi, что к настоящему времени три крупных тендера находятся на стадии, когда о некоторых из них уже объявлено, а о других будет объявлено в ближайшее время. Эти три крупных тендера касаются моделирования затопления „Эстонии“, поломки аппарели и пробоя иллюминаторов судна.