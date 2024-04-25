Новости Эстонии
25.04.2024, 07:25

SKY Радио подтвердило статус русскоязычной музыкально-развлекательной радиостанции №1 в Эстонии

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Ведущие SKY радио
Ведущие SKY радио
ФОТО: радио | Erakogu

В середине апреля текущего года исследовательская фирма Kantar Emor представила рейтинг самых популярных радиостанций в период с октября 2023 по март 2024 года. Согласно этим данным, SKY Радио уже много сезонов остаётся самой популярной в Эстонии коммерческой радиостанцией на русском языке.

SKY Радио удается сохранять лидирующие позиции по ключевым медиапоказателям и отвечать на запросы многотысячной аудитории. По результатам исследования Kantar Emor, в последние полгода SKY Радио слушают 73 тысячи человек в неделю. Второе место делят Super Радио и Народное Радио – по 58 тысяч слушателей в неделю.

Самыми популярными развлекательными радиошоу на русском языке среди коммерческих радиостанций Эстонии является утреннее шоу ЗапуSKY! на SKY Радио – 28 тысяч слушателей в неделю и вечернее шоу Drive Time, предпочтение которому отдают 32 тысячи радиослушателей.

Среди слушателей в возрасте от 20 до 55 лет Super Радио наравне с Народным Радио имеют по 39 тысяч слушателей в неделю и остаются вторыми после SKY Радио (54 тысячи в неделю) в списке радиопредпочтений слушательской аудитории страны.

По данным Kantar Emor, за период с октября 2023 по март 2024 года в течение недели слушатели коммерческих русскоязычных станций Эстонии продемонстрировали следующие предпочтения:

  • SKY Радио – 73 000

  • Super Радио – 58 000

  • Народное радио – 58 000

  • DFM – 45 000

  • Юмор FM – 44 000

  • Star FM Plus – 22 000

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