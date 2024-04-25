Михаил Кылварт и другие бывшие руководители города получат внушительные выходные пособия

Городское собрание обсудит законопроект, согласно которому на основании Закона об организации местного самоуправления Михаилу Кылварту (Центристская партия), Бетине Бешкиной (Центристская партия), Владимиру Свету (Центристская партия), Тийту Терику (Центристская партия) и Йоозепу Вимму (Социал-демократическая партия) по истечении срока их полномочий будет выплачена компенсация в размере трехмесячной зарплаты. Андрею Канте (Центристская партия) в связи с малым стажем в должности выходное пособие выплачиваться не будет.