Новости Эстонии
25.04.2024, 11:10

Михаил Кылварт и другие бывшие руководители города получат внушительные выходные пособия

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Фото того мартовского утра, когда большинство представителей Таллиннского городского собрания решили указать центристу Михаилу Кылварту на дверь.
Фото того мартовского утра, когда большинство представителей Таллиннского городского собрания решили указать центристу Михаилу Кылварту на дверь.
ФОТО: Ilmar Saabas | Delfi Meedia

Представители четырехпартийного союза взяли бразды правления Таллинном в свои руки, но вопрос о финансовой компенсации их предшественникам еще не решен.

Городское собрание обсудит законопроект, согласно которому на основании Закона об организации местного самоуправления Михаилу Кылварту (Центристская партия), Бетине Бешкиной (Центристская партия), Владимиру Свету (Центристская партия), Тийту Терику (Центристская партия) и Йоозепу Вимму (Социал-демократическая партия) по истечении срока их полномочий будет выплачена компенсация в размере трехмесячной зарплаты. Андрею Канте (Центристская партия) в связи с малым стажем в должности выходное пособие выплачиваться не будет.

Компенсация рассчитывается исходя из зарплаты на момент увольнения.

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